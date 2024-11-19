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打擊街頭垃圾包 苗栗縣提高檢舉獎金至50%罰鍰
苗栗縣檢舉違反廢棄物清理法獎金曾高達實收罰鍰的50%，因此「造就」年收入百萬元檢舉達人，後來降為10%，縣務會議今天討論通過，街頭垃圾包檢舉獎金調高到50%，最高一件3000元，希望有效遏阻亂象。
苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法2007年6月發布施行，檢舉獎金罰鍰的50%，當時全國最高，口耳相傳湧進大批檢舉達人，每年檢舉案件超過萬件，2020年有3人領到破百萬元獎金，還曾有縣府同一辦公室全部4名吸菸者下班騎車回家，分別中招遭跟拍檢舉亂丟菸蒂。
縣府2021年11月參考其他縣市作法將檢舉獎金調降10%，件數因此大縮水，去年僅1120件，今年至今389件，縣府環保局指出，權衡違規事破壞縣容整潔嚴重性、復原難易度、比例原則，及因應環境部推動菸蒂不落地政策等考量，修正辦法調整檢舉獎金10%至50%。
縣務會議今天討論通過修正案，將送行政處法制科發布實施，其中，未依規定任意棄置垃圾包，檢舉獎金列為最高的50%，隨地拋棄紙屑、菸蒂、檳榔渣或其他一般廢棄物，提高到20%，另檢舉案件若涉及刑事，依案情及縣府財政狀況酌發檢舉獎金。
不過，修正辦法規定必須於發現違規事實30天內檢舉，敘明真實姓名、住址（地址）及身分證統一編號，主管機關或執行機關對於檢舉人姓名、身分，及其他可資辨認身分相關資料，應予保密。
縣府環保局長陳華盛指出，廢棄物清理法行政罰鍰1200元至6000元，街頭垃圾包嚴重破壞市容觀瞻，且遊蕩犬、貓亂咬，影響環境衛生，且取締難度高，今年至目前破袋稽查，裁罰僅103件，檢舉案件更是寥寥無幾，獎金提高到50%，每件最高3000元，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同打擊街頭亂丟垃圾包。
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