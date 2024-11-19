竹市5委外藝文館僅1處賺錢 議員籲市府輔導

新竹市文化局有5個藝文場館委外經營，議員劉康彥昨質詢以審計室報告內容，點出僅李克承與辛志平故居有盈餘，其餘虧損，要求市府輔導，別讓場館成「蚊子館」。市府回應，此類館舍空間運用限制多，將輔導策展、行銷，以利永續經營。

劉康彥說，南大路警察宿舍、中央路新竹州警務部長宿舍、將軍村、鐵道藝術村，加上已熄燈、先前委外的影博館，這些場館2022年營運的虧損金額介於154萬至770萬餘元間，其中，歷史建築南大路警察宿舍實際營收，甚至未達預期的一成。

劉康彥強調，文化局每年編列超過2000萬元維護這些藝文場館，若砸大錢整修、維管，最終卻淪為乏人問津的「蚊子館」，代表文化政策須深刻檢討，建議市府檢視共通性與個別性的經營困境，主動給予業者營運建議，招商前也要想清楚市場定位，找到最合適業者。

新竹市文化局分析，廠商營運績效獲利不佳，主因為此類館舍多具文化資產身分，維護成本高、空間運用限制也多，再加契約規定經營單位需辦理相當比例的藝文展演活動，難以與一般商業空間相比。影博館也因此獲利困難，勉力營運至去年8月，文化局目前收回自營。

代理市長邱臣遠說，市府會努力從文化保存與商業活動間取得平衡，並研議改善方針。文化局說明，除行政協助，將積極輔導委外營運團隊，持續合作策展、增加多元行銷，吸引民眾到訪。