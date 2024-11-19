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掌握農會系統多數 鍾東錦連任現優勢

聯合報／ 記者范榮達陳秋雲／連線報導
基層農會總幹事候聘登記起跑，苗栗市農會總幹事謝錦明（前排左三）昨天由支持的農會理、監事陪同完成登記，縣長鍾東錦（前排右三）到場致意。記者范榮達／攝影
基層農會總幹事候聘登記起跑，苗栗市農會總幹事謝錦明（前排左三）昨天由支持的農會理、監事陪同完成登記，縣長鍾東錦（前排右三）到場致意。記者范榮達／攝影

基層農會選舉被視為縣市長選舉前哨戰，各地農會總幹事候聘登記昨起至22日受理。苗栗縣17鄉鎮市農會除苗栗市、通霄鎮、大湖地區等3地有變數，其餘幾成定局。苗栗縣長鍾東錦掌握農會系統，連任現優勢；綠營憂心，建議中央黨部提早作業部署。

台中共有23個農會，總幹事候聘多為同額選舉，昨有7人完成登記，目前以和平區、潭子農會競爭較激烈。

苗栗縣首日有後龍鎮農會總幹事黃文恭、苗栗市農會總幹事謝錦明、卓蘭鎮農會總幹事徐文欽、大湖地區農會總幹事徐欽志、南庄鄉農會總幹事陳乾安、銅鑼鄉農會總幹事曾義孝6人登記，皆為現任。鍾東錦一早在黃文恭、謝錦明登記時，親自到場致意。

政壇人士分析，鍾東錦政壇從南庄鄉農會理事長起步，一向與農會系統交好，前年縣長選舉，17鄉鎮市農會唯一沒有表態支持鍾，僅公館鄉農會總幹事古雪雲，因公館鄉農會長期以來都是前縣長傅學鵬陣營的勢力。

該人士說，無黨籍鍾東錦上任後，展現藍營共主之勢，「西瓜偎大邊」效應發酵；公館鄉農會現任古雪雲預料不會登記候聘，支持鍾東錦陣營將推公館鄉農會推廣部主任林幼詩，林是鍾東錦愛將縣府文觀局長林彥甫的妻子，代表鍾在農會系統全面占優勢。

鍾東錦競選連任勢強，民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦說，縣市長提名權在黨中央，建議黨中央提早作業，以利選戰部署，縣黨部也在徵詢，暫無明朗人選浮現。

台中市部分，昨有大雅、潭子、東勢、大里、台中地區、大肚、新社等現任農會總幹事完成登記，潭子區農會現任總幹事林淑茵、和平區農會現任總幹事李順冬預料將面臨挑戰，選情相對激烈。

鍾東錦

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