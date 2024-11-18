桃園、神戶雙城觀光旅遊、運動多元合作 開創新頁

桃園市政府觀光旅遊局副局長王麗娟連日率隊拜訪神戶，在觀光署駐大阪辦事處主任洪維良陪同下，拜訪神戶市議會與交流發展觀光經驗。

觀旅局團隊拜會神戶市議會議長坊恭壽、議員上畠寛弘，期待未來深化雙城交流，團隊並與神戶觀光局專務理事中西理香子對話，就濱海遊憩建設、溫泉開發管理、燈節合作宣傳等事項討論及參訪，包括昨天與桃園市民共同體驗戶馬拉松，象徵桃園與神戶雙城合作展開新扉頁。

觀光旅遊局與神戶市觀光局去年簽訂觀光交流MOU後，神戶市觀光局陸續來訪參與石門水庫楓半馬、2024桃園燈會及桃園神戶修學旅行交流會議，桃園觀旅局15日首度訪神戶，並參與年度盛事神戶馬拉松，並於神戶馬拉松設攤，提供桃園市民跑者領取桃園及神戶雙城專屬紀念品運動筋膜槍、神戶觀光電子護照ㄕ也向2萬多名馬拉松跑者宣傳桃園之美，及明年舉辦的2025台灣燈會活動，現場對桃園各項旅遊資訊反應熱烈，踴躍索取宣傳手冊及文宣品。未來桃園也將舉辦大型馬拉松活動，作為雙城合作的一大品牌活動，吸引兩地民眾交流與觀光。

桃園觀旅局這次特別拜會以神戶塔為中心的神戶港區開發機構，向經營企劃部長藤原啟部長了解神戶如何運用海岸空間，規畫建設符合市民需求的觀光、休憩及運動設施；另外也走訪有千年歷史，日本歷代文人墨客必會前往的有馬溫泉，與有馬溫泉觀光協會會長金井啟修，暢談溫泉開發管理及文化傳承，同時也與神戶觀光局專務理事中西理香子及其團隊討論後續合作，包括桃園明年1月在神戶光之祭典設攤宣傳桃園旅遊及2025台灣燈會。王麗娟邀請神戶觀光局、議長坊恭壽議長、議員上畠寛弘議員參與明年2月的台灣燈會以及桃園馬拉松，議長肯定與期待桃園神戶雙城合作持續深化發展。

神戶機場正在轉型成為國際機場，桃園也將於明年3月底開航包機直飛神戶的航班，未來民眾往來神戶與桃園可不再經由關西機場，節省交通時間，也方便兩地之間的交流。