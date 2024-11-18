桃園壽山巖繪畫比賽破萬件參賽 小六童畫繞境榮獲4連霸

桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦在地的年度藝文盛事親子繪畫比賽，今年以「祈廟之旅」為主題，有來自全台各地的小畫家們參賽，總件數突破萬件、刷新往年紀錄，昨於壽山巖觀音寺禮堂舉行頒獎典禮，現場有免費趣味DIY手作體驗，今年更首度跨域結合AI，帶來不一樣的活動體驗。

今年比賽收件數創新高，不少外縣市的孩子參賽，凸顯連續舉辦8年的壽山巖觀音寺親子繪畫比賽已經成為全國性的藝文盛事，這次的4連霸得主有兩位、都是六年級的同學。會稽國小陳昱銘表示，很開心也很意外，本來覺得去年拿到三連霸就是一個歷史、不會再打破紀錄，沒想到可以拿到4連霸，這次畫壽山巖的繞境，結合廟宇跟壽山巖的特色，呈現出熱鬧的氣氛，更有趣的是他還將壽山巖觀音寺董事長林明義畫入作品，讓董事長直呼好驚喜。

另外，今年三連霸也有4位得獎者，其中建德國小二年級的徐玄恩從幼稚園就開始參賽，每年都非常期待壽山巖繪畫比賽，這次她畫壽山巖的廟會舞龍舞獅，她覺得舞龍舞獅的表演很精采，也很開心可以拿到三連霸；媽媽也笑著表示，女兒去年就野心勃勃地說要拿下三連霸，明年還要繼續挑戰四連霸。

這次活動特別加入AI人工智慧-小桃，民眾可以透過小桃導覽壽山巖觀音寺、詢問頒獎典禮活動，還可以和小桃聊天拍照，讓大小朋友直呼好好玩。現場邀請MOMO家族的優格姐姐與超人氣的MOMO和小朋友們一起唱唱跳跳，還有免費趣味DIY手作體驗，四連霸與三連霸得主也有專屬好禮，鼓勵得獎者再接再厲。

壽山巖觀音寺董事長林明義表示，得獎的畫作主題都非常豐富，內容都有將壽山巖的特色、祭祀活動與文化畫進來，作品一年比一年精采，顯示出連續8年舉辦繪畫比賽對於壽山巖的文化傳承具有一定成果，希望透過持續舉辦親子繪畫比賽，提升孩子們的藝術涵養、認識重要歷史資產並增進親子互動，也藉此傳承壽山巖最具特色的在地宗教文化。