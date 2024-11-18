快訊

12強Live／中華隊投手車輪戰壓制古巴 5局打完2：0領先

四隻花蟹要價六千？萬里龜吼漁港店家評「合理」 揭背後原因

沒提九二共識 王金平會宋濤拋「兩岸之道，唯和與合」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園壽山巖繪畫比賽破萬件參賽 小六童畫繞境榮獲4連霸

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
會稽國小陳昱銘表示去年在壽山巖繪畫比賽拿到三連霸，這次畫壽山巖的熱鬧遶境景象，榮獲4連霸相當開心。記者周嘉茹／翻攝
會稽國小陳昱銘表示去年在壽山巖繪畫比賽拿到三連霸，這次畫壽山巖的熱鬧遶境景象，榮獲4連霸相當開心。記者周嘉茹／翻攝

桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦在地的年度藝文盛事親子繪畫比賽，今年以「祈廟之旅」為主題，有來自全台各地的小畫家們參賽，總件數突破萬件、刷新往年紀錄，昨於壽山巖觀音寺禮堂舉行頒獎典禮，現場有免費趣味DIY手作體驗，今年更首度跨域結合AI，帶來不一樣的活動體驗。

今年比賽收件數創新高，不少外縣市的孩子參賽，凸顯連續舉辦8年的壽山巖觀音寺親子繪畫比賽已經成為全國性的藝文盛事，這次的4連霸得主有兩位、都是六年級的同學。會稽國小陳昱銘表示，很開心也很意外，本來覺得去年拿到三連霸就是一個歷史、不會再打破紀錄，沒想到可以拿到4連霸，這次畫壽山巖的繞境，結合廟宇跟壽山巖的特色，呈現出熱鬧的氣氛，更有趣的是他還將壽山巖觀音寺董事長林明義畫入作品，讓董事長直呼好驚喜。

另外，今年三連霸也有4位得獎者，其中建德國小二年級的徐玄恩從幼稚園就開始參賽，每年都非常期待壽山巖繪畫比賽，這次她畫壽山巖的廟會舞龍舞獅，她覺得舞龍舞獅的表演很精采，也很開心可以拿到三連霸；媽媽也笑著表示，女兒去年就野心勃勃地說要拿下三連霸，明年還要繼續挑戰四連霸。

這次活動特別加入AI人工智慧-小桃，民眾可以透過小桃導覽壽山巖觀音寺、詢問頒獎典禮活動，還可以和小桃聊天拍照，讓大小朋友直呼好好玩。現場邀請MOMO家族的優格姐姐與超人氣的MOMO和小朋友們一起唱唱跳跳，還有免費趣味DIY手作體驗，四連霸與三連霸得主也有專屬好禮，鼓勵得獎者再接再厲。

壽山巖觀音寺董事長林明義表示，得獎的畫作主題都非常豐富，內容都有將壽山巖的特色、祭祀活動與文化畫進來，作品一年比一年精采，顯示出連續8年舉辦繪畫比賽對於壽山巖的文化傳承具有一定成果，希望透過持續舉辦親子繪畫比賽，提升孩子們的藝術涵養、認識重要歷史資產並增進親子互動，也藉此傳承壽山巖最具特色的在地宗教文化。

建德國小二年級的徐玄恩從幼稚園就開始參加壽山巖繪畫比賽，這次她畫壽山巖的廟會舞龍舞獅，很開心可以拿到三連霸。記者周嘉茹／翻攝
建德國小二年級的徐玄恩從幼稚園就開始參加壽山巖繪畫比賽，這次她畫壽山巖的廟會舞龍舞獅，很開心可以拿到三連霸。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦在地的年度藝文盛事親子繪畫比賽，昨於壽山巖觀音寺禮堂舉行頒獎典禮，現場有免費趣味DIY手作體驗，今年更首度跨域結合AI。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦在地的年度藝文盛事親子繪畫比賽，昨於壽山巖觀音寺禮堂舉行頒獎典禮，現場有免費趣味DIY手作體驗，今年更首度跨域結合AI。記者周嘉茹／翻攝

DIY 朋友 桃園 親子 觀音

延伸閱讀

堪比「台版普羅旺斯」！桃園仙草花節23日登場 邀您暢遊紫色花海

逃生驚魂記...桃園台15線大黑豬跳車擋道 警協助抓豬

桃園工廠大火…市區狀況慘 環保局：廢水釀南崁溪汙染將開罰

桃園龍潭首座旗艦共融公園12月19日啟用 機車停車格不夠

相關新聞

苗栗知名客家餐廳「范頭家」進軍台中 客家大老進餐廳拍桌找老闆

在苗栗負盛名的客家菜餐廳「范頭家」去年底進軍台中市，在北屯的機捷特區開了新店後，也受到大家歡迎。42歲的老闆范文馨說，其...

桃園、神戶雙城觀光旅遊、運動多元合作 開創新頁

桃園市政府觀光旅遊局副局長王麗娟連日率隊拜訪神戶，在觀光署駐大阪辦事處主任洪維良陪同下，拜訪神戶市議會與交流發展觀光經驗...

公費疫苗打了沒？苗栗縣2族群接種率低於全國平均

苗栗縣公費流感疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗10月開打以來，長輩與幼童接種率低於全國平均。縣府衛生局...

原預定今年底完工…晶品城轉型案遭議員控督導不力 竹市：持續輔導

民進黨新竹市議員劉康彥今天質詢說，竹市晶品城購物中心原預計今年底應改裝完工並轉型卻無推進，是市府對業者督導不力。市府說，...

桃園壽山巖繪畫比賽破萬件參賽 小六童畫繞境榮獲4連霸

桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦在地的年度藝文盛事親子繪畫比賽，今年以「祈廟之旅」為主題，有來自全台各地的小畫家們參賽，總件...

堪比「台版普羅旺斯」！桃園仙草花節23日登場 邀您暢遊紫色花海

2024桃園仙草嘉年華將自本月23日（周六）起在楊梅休閒農業區登場，紫色仙草花目前開花近3成迎風搖曳，有「台版普羅旺斯」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。