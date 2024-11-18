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堪比「台版普羅旺斯」！桃園仙草花節23日登場 邀您暢遊紫色花海

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，紫色仙草花開。圖／市農業局提供
桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，紫色仙草花開。圖／市農業局提供

2024桃園仙草嘉年華將自本月23日（周六）起在楊梅休閒農業區登場，紫色仙草花目前開花近3成迎風搖曳，有「台版普羅旺斯」之稱，市府農業局今天表示，今年以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣、溫馨的大型遊樂園，結合楊梅純樸農村，歡迎民眾賞花及打卡拍照。

桃園仙草嘉年華展場位於楊梅區楊湖路3段239號上湖派出所旁花田，佔地約4公頃，其中栽種仙草花及草花的花田約2.5公頃，展區布置充滿童趣的大型遊樂園裝置，結合楊梅純樸的農村景觀，讓市民、遊客體驗紫色浪漫仙草花海的魅力。

市府農業局表示，2024仙草嘉年華活動自本月23日至12月1日（星期日），為期9天，規畫精彩亮點活動，包括本月30日舉辦「樂園午茶時光」，介紹認識楊梅客家文化，12月1日舉辦「花田奇幻狂想曲」，由紅鼻子馬戲團及民謠雙男聲Theseus忒修斯樂團帶來精彩演出。

為避免周邊交通擁塞，警方假日實施道路交管，自行開車民眾可將車輛停放至楊湖路2段718號遊客停車場，建議遊客利用大眾運輸工具，平、假日規畫綠線接駁車（每20分鐘一班），從台鐵富岡車站出發；假日增設紅線與白線接駁車（每15分鐘一班），紅線從台鐵楊梅車站出發；白線從楊梅休閒農業區遊客中心出發，途經活動會場與臨時停車場，自行開車民眾，可將車輛停放至楊湖路2段718號遊客停車場。

還有「出遊巴！相約楊梅好時光」休閒農業區農場接駁車，平日約60分鐘一班、假日約20分鐘一班，從遊客中心沿途停靠台塑楊梅有機農場、耀輝牧場、紫城農場、亞植有機農場、肥嘟嘟多肉植物園，再回到遊客中心，歡迎民眾搭乘，還有集章限量好禮兌換。

桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，紫色仙草花開。圖／市農業局提供
桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，紫色仙草花開。圖／市農業局提供
桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，假日開車停車接駁示意圖。圖／警方提供
桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，假日開車停車接駁示意圖。圖／警方提供
桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，有童趣大型遊樂園裝置。圖／市農業局提供
桃園仙草嘉年華自本月23日（周六）起在楊梅休區登場，有童趣大型遊樂園裝置。圖／市農業局提供

停車場 桃園 花田 遊樂園

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