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苗栗知名客家餐廳「范頭家」進軍台中 客家大老進餐廳拍桌找老闆

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市客家餐廳「范頭家」的年菜生意已火熱，今年除夕年菜到除二的內場兩輪都已預訂滿，外帶限量兩百組。記者黃寅／攝影
台中市客家餐廳「范頭家」的年菜生意已火熱，今年除夕年菜到除二的內場兩輪都已預訂滿，外帶限量兩百組。記者黃寅／攝影

在苗栗負盛名的客家菜餐廳「范頭家」去年底進軍台中市，在北屯的機捷特區開了新店後，也受到大家歡迎。42歲的老闆范文馨說，其實他為了女兒讀書，住進機捷特區已7年，因為朋友吃過苗栗的范頭家而紛紛勸進，他才決定在機捷特區開店，也相當看好精捷特區的發展，未來要以還原客家菜的價值和發揚客家的精神為職志。

范文馨學的並不是廚藝，而是26歲經營民宿時，因廚師用屋前的香草做出不錯的套餐，他因此對西餐有興趣，也在苗栗頭份開了家西餐廳，未料西餐廳賠了兩千多萬元，他改變方向，轉而經營客家菜，生意反而變好。大家也因為在西餐廳原本的法式風格建築內吃客家菜而感覺新奇，慢慢做出了知名度。也因為朋友的遊說，他後來又在苗栗市開店，6年來受到鄉親喜愛。

他說，祖籍是廣東梅縣，那是一個客家的小聚落，因此，他以粵菜做底色搭配，並用苗栗道地的筍絲、梅干菜，或是老菜脯入菜，還原老客家菜的風味。像許多人愛喝的老菜脯雞湯，那是來自於客家人節省的習性，才能把蘿蔔做成老菜脯，而且能一放20年。他們也就以好客的心情，把這份價值還原給客人。

范文馨說，有次新竹縣前縣長范振宗到餐廳吃飯，看到餐廳取名范頭家，高興的拍桌，還問頭家是誰？他趕緊前去，才知原來是因為同姓，又是客家人，范振宗看到頭家兩字倍感親切。他說，頭家的意思，在客廳話就是小老闆的意思。他取其為名，則是希望把客人當老闆來好好款待。

范文馨說，去年他12月在機捷特區開店，沒幾個月就過年，年菜生意已很火熱，今年除夕年菜到除二的內場兩輪都已預訂滿，外帶限量兩百組，現也訂了3成。他認為，除了感謝客人的支持，也因機捷特區還在發展中，仍持續看好此區的商機，未來也想繼續往南屯等地展店。餐廳電話（04）24371212。

台中市客家餐廳「范頭家」的年菜生意已火熱，今年除夕年菜到除二的內場兩輪都已預訂滿，外帶限量兩百組。記者黃寅／攝影
台中市客家餐廳「范頭家」的年菜生意已火熱，今年除夕年菜到除二的內場兩輪都已預訂滿，外帶限量兩百組。記者黃寅／攝影
台中市客家餐廳「范頭家」老闆范文馨展店進軍台中，並看好機捷特區商機。記者黃寅／攝影
台中市客家餐廳「范頭家」老闆范文馨展店進軍台中，並看好機捷特區商機。記者黃寅／攝影
台中市客家餐廳「范頭家」的香酥鴨別具風格，受到客人歡迎。記者黃寅／攝影
台中市客家餐廳「范頭家」的香酥鴨別具風格，受到客人歡迎。記者黃寅／攝影

客家人 年菜 機捷 餐廳

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