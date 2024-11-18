關西年度盛事周末登場 邀民眾踩鹹菜、打糍粑體驗客家情

新竹縣關西鎮年度盛事「2024鹹菜甕客家藝文表演暨農特產品展售會活動」，11月23、24日將於關西東安古橋旁臨時停車場登場，歡迎遊客來趟輕旅行，欣賞傳統技藝及客家自然風情。

新竹縣長楊文科、關西鎮長陳光彩、關西鎮促進產業文化發展協會榮譽理事長劉文禎等人，今天於縣府大廳造勢宣傳，楊文科表示，關西鎮有四寶，咖啡、蘿蔔、仙草及鹹菜，關西是道地客家料理的原鄉，要吃客家菜就要到關西，大菜也就是芥菜，會做成鹹菜、鹹菜乾及福菜，是非常好的料理食材，歡迎民眾體驗踩鹹菜製作過程，回憶兒時的樂趣，認識客家文化。

劉文禎表示，關西因在地客家人擅長製作「鹹菜」，舊名為「鹹菜甕」，直到日據時代，因鹹菜與日語「關西」諧音，乃再改名為關西，目前關西鎮所生產的鹹菜量，幾乎是冠全台，鹹菜可以變化成各種菜餚，如鹹菜豬肚、鹹菜鴨、客家菜包等，也傳承了早年客家人的勤奮、努力與刻苦的精神。

利用在地種植的翠綠芥菜是做鹹菜的最好材料，鹹菜要好吃就要依照古法，用鹽巴醃製後經過腳踩，破壞芥菜的表皮，去除苦澀的味道，再放進甕裡醃漬、發酵，鹹菜才會酸甘爽口。

陳光彩也歡迎民眾來踩鹹菜，24日早上還有搗麻糬吃糍粑的活動，現場也有農特產品販售、社團活力四射的表演以及免費的客家鹹菜肉片湯可享用，民眾也可安排小旅行，順道參觀關西鎮的客家古蹟及文物，關西太和宮、天主堂、潮音寺四面佛、東安古橋、鄭家祠、舊關西分駐所等景點，了解關西之美。