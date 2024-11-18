竹科周遭開發受矚 邱坤桶盤點交流道、徵收等配套措施

新竹縣市因新竹科學園區蓬勃發展，寶山鄉的交通、徵收等引發關注，新竹縣議員邱坤桶今天聚焦國道三號興建2交流道及周邊交通建設規畫進度，呼籲縣府針對竹科三期開發，做好配套措施。他也呼籲寶山水庫的民眾土地使用權益受損，縣府要協助爭取補償。

邱坤桶指出，寶山兩大水庫「寶山水庫」、「寶二水庫」，兩者因管理單位不同，徵收方式及補助與回饋也大不相同，相較寶二水庫主管單位經濟部水利署每年回饋地方公所，寶山水庫主管單位自來水公司，不僅徵收範圍小，對地方也無相關補助與回饋，使得寶山水庫的民眾土地使用權益受損，蒙受委屈多年，要求縣府應協助土地使用權人爭取應有的補償，彌補土地無法耕作的損失。

此外， 竹科三期周邊交通網包含國道三號竹東二重交流道、寶山第二交流道興建計畫，對地方影響很大，他呼籲從規畫到完工時間很長，縣府要提早因應。邱坤桶說，如今竹科3期已著手開發，工業用水勢必更將擴大，寶山若要再蓋寶三水庫，應比照寶二的徵收條件辦理全面徵收。

新竹縣長楊文科回應，寶山鄉蓬勃發展，相關議題均須考量未來需求，寶山水庫第一期是由水公司興建，當時只徵收到滿水位以上1公尺，沒有到稜線，造成幾十年來的民怨，現已請地政處邀集縣籍2位立委與中央溝通，希望能獲得中央圓滿的答覆。另外，針對議員質疑國道三號新闢二重交流道、寶山第二交流道，兩者有沒有競合的部分，尚待可行性評估結果。任何建設都要有配套措施，縣府會好好把關。

交旅處長陳盈州回應，寶山第二交流道執行困難點在於，服務區周邊和下方山坡地屬地質敏感和地滑區，工程難度較高，因此將重新研議方案。此外，二重交流道預計靠近竹東三重區，12月底期中報告出爐後，將到地方開說明會說明路網規畫。