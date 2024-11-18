竹縣焚化爐即將啟用 議員：採回饋現金更便民

新竹縣議員鄭美琴今天在議會關心汙水下水道、焚化爐的回饋機制，建議採人口方式回饋現金會更便民。縣長楊文科回應，汙水下水道的回饋金額較低，才改用物品方式回饋，針對議員的建議會請相關單位研究。

鄭美琴認為，焚化爐即將啟用，竹北市民也相當關心回饋金，她建議回饋金不要用衛生紙等物品代替，因採現金直接發放，且以每戶每人的人口戶來回饋更加公平。

楊文科回應，不管是汙水下水道的回饋金或未來焚化爐的回饋金，議員建議要按人口數來發放，由於汙水下水道的回饋金總經費才30多萬，才改用以物品方式回饋，不過他認為議員建議很好，會請相關單位研究。

此外，鄭美琴也在質詢中指出，新竹縣成功國中操場近期完工，先前學校操場因土質等問題而進行改善工程，在花費4千餘萬改造後，卻聽到日前運動會時有師生跑步時跌倒，要求縣府安排會勘，從中了解施工品質與安全。楊文科當場回應，會請教育局再安排。

對此，學校澄清，操場的驗收與施作都與其他學校相同，這家廠商也協助改善竹北其他學校設施，一切都按規定驗收。這次主要是學生過往在對面體育場練習，該場地屬400公尺，彎道幅度緩和，而學校的新操場是200公尺，彎道幅度較大，當天學生因暖身不足，接棒後衝刺奔跑，才導致跌倒擦傷。