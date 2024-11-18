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桃園富岡鐵道節受歡迎市長允續辦 明年未編預算...停辦？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
富岡鐵道藝術生活節吸引許多鐵道迷和遊客。圖／新聞處提供
富岡鐵道藝術生活節吸引許多鐵道迷和遊客。圖／新聞處提供

桃園市議會今天審查市府文化局明年預算，議員周玉琴、鄭淑方指出，今年8月第一次辦（楊梅）富岡鐵道藝術生活節，很受歡迎，市長參加時也說希望每年都能辦，文化局明年卻沒編預算。

文化局長邱正生說明，明年雖然沒編富岡鐵道藝術生活節預算，不過會從國藝術表演1200萬元預算規畫，把鐵道藝術生活節做為亮點，並向中央爭取補助等方向進行，一樣可以辦理活動。

議員周玉琴、鄭淑方表示，富岡鐵道藝術節雖然今年第一次舉辦，但是吸引許多鐵道迷和遊客到富岡旅遊，尤其是古董火車DT668蒸汽機車國王靜態展示，和藍皮解憂號首次行駛西部幹線，從桃園站往返富岡站，更是轟動。

兩位議員說，市長張善政在節慶開幕典禮時，表示沿路看到許多鐵道迷守候拍照，可見大家對活動高度重視與期待，市府將與台鐵公司持續合作推廣鐵道文化，促進富岡小鎮繁榮發展，希望每年都能辦鐵道藝術生活節。

富岡鐵道藝術生活節開幕活動當天，台鐵公司總經理馮輝昇表示，富岡車站是台灣鐵路帶動地區發展的標竿，目前富岡機廠也是台鐵主要的車輛維修基地，活動與市府合作，不只藍皮解憂號首次行駛西部幹線，11月還推出山嵐號觀光列車，也將富岡納入旅遊景點，台鐵將持續為富岡注入活水，期待再創富岡榮景。

2024富岡鐵道藝術生活節8月24日至9月1日，以「微光小鎮再發現」為主軸，並與台鐵公司合作，安排DT668 蒸汽機車國王靜態展、鐵道模型展、列車移動劇場、富岡老街街區演出及主題市集等，展現富岡小鎮魅力。張善政在開幕致詞時表示，市府將持續支持富岡鐵道藝術生活節，吸引更多人透過富岡認識楊梅，進而愛上桃園，使富岡成為桃園的驕傲。

桃園富岡鐵道藝術生活節今年8月登場，市長張善政允諾持續辦理。圖／新聞處提供
桃園富岡鐵道藝術生活節今年8月登場，市長張善政允諾持續辦理。圖／新聞處提供

台鐵 桃園 鐵道迷

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