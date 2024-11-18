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竹縣推就近治喪 蔡志環：竹北市可興建大樓式追思會館

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市人口增長快速，議員蔡志環今天針對就近治喪提出三大方案，呼籲竹北市興建都會型大樓式追思會館、跨鄉鎮合建生命園區和跨區治喪補助措施。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市人口增長快速，議員蔡志環今天針對就近治喪提出三大方案，呼籲竹北市興建都會型大樓式追思會館、跨鄉鎮合建生命園區和跨區治喪補助措施。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市人口增長快速，議員蔡志環今天針對就近治喪提出三大方案，呼籲竹北市興建都會型大樓式追思會館、跨鄉鎮合建生命園區和跨區治喪補助措施，便民措施讓民眾能就近治喪。對此，新竹縣長楊文科回應，竹北市公所是重要的行政單位，會請民政處與竹北市長溝通了解其想法，縣府會從中協助市公所。

議員蔡志環今天在議會質詢，她指出竹北市繁榮發展，高樓大廈林地，要規畫生命園區有其困難，竹縣生命園區在2023年8月轉型為地方就近治喪策略，她認為可參考都會區來打造都會型大樓追思會館，這棟五星級溫馨追思會館，外表看不出是追思會館，且內部設計具溫馨感，讓民眾就近追思親人。

蔡志環進一步指出，跨區治喪面臨到距離和價差問題，縣民到竹市就有4到8倍的價差，造成竹北市民部分經濟負擔。針對竹北市與新埔鎮，她建議可集中資源來共同建造就近治喪的追思園區，當然這要與市公所、鎮公所來討論。

對此，民政處長陳建淳回應，都會型追思會館在各縣市開始推動，對家屬來說是很大的安慰，若有機會能做相關規畫，不失為合適的思考方案。

楊文科表示，民政處之前有撥一塊地給竹北市公所，不過竹北市未使用，近期會撥回來給縣府，他認為竹北市未來將成為全台第一大市，人口不斷增加，呼籲竹北市公所應該要及早規畫。此外，目前縣府已撥一塊地給新埔鎮做規畫，土地範圍符合新埔鎮民的需要，若兩地要合作，除了要有意願之外，也要了解需求量是否充足，最好仍是竹北市可以自行規畫。

北市 竹北

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