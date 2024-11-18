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2027年台灣燈會在苗栗 鍾東錦：辦個不一樣的燈會
台灣燈會2027年在苗栗縣竹南運動公園辦理，縣議員徐功凡反映地方是喜憂參半，擔心衝擊交通，縣長鍾東錦則對團隊有信心，相關配套時機剛好，苗栗會辦一個不一樣又精緻燈會。
苗栗縣曾於2011年辦理百年燈會，當時人車塞爆竹南運動公園周邊、竹南火車站，甚至國道1號頭份交流道一帶，暌違16年再次主辦，縣議員陳永賢、徐功凡等人在議會總質詢時，都恭喜鍾東錦，但地方也憂心重演百年燈會的交通噩夢。
徐功凡說，百年燈會時，竹南頭份運動公園周邊還有大片空地，現在今年昔比，周邊高樓林立，兩地人口約20萬人，加上湧進遊客，地方喜的是又有美麗的燈會可以欣賞，憂的是衝擊交通，此外，燈會期間如果附近高樓夜間配合點燈，增添美麗的亮點。
「2027年燈會的時機剛好」！他指出，竹南火車站距離運動公園相當近，燈會時「公11」、「文高2」用地上的工程接近完工，數公頃的平地供停車，運用接駁車接駁交通沒有問題，縣府也會協調周邊大樓共襄盛舉，取得同意運用光雕創造美麗的街景。
鍾東錦說，燈會要靠中央資源，縣府財政還是有限，不會亂花錢，要辦一個精緻有質感，與其他縣市不一樣的燈會，縣府團隊不乏有百年燈會經驗的成員，他有信心團隊會辦好。
縣府文化觀光局指出，2027台灣燈會將會專案列管，規畫展期暫定2027年2月20日至3月7日，策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向，燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節民俗𪹚龍、攻炮城等知名節慶活動，打造「悠閒慢走」的燈會慶典。
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