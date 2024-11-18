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竹市五委外營運藝文館僅一處有盈餘 議員盼市府輔導

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
根據審計室報告，111年度營運結果，僅李克承與辛志平校長故居有盈餘，其他都虧損（圖為辛志平校長故居）。圖／市府提供
根據審計室報告，111年度營運結果，僅李克承與辛志平校長故居有盈餘，其他都虧損（圖為辛志平校長故居）。圖／市府提供

新竹市文化局轄下有多個委外經營的藝文場館，但經營不善、長年虧損，民進黨新竹市議員劉康彥今在總質詢指出，據審計室最新統計，五處以OT或BOT方式委外營運中的藝文場館，僅有李克承與辛志平故居有盈餘，其餘都虧損，且虧損金額一年最高達770萬餘元，市府應主動介入輔導，否則長遠將損及市民權益，失去古蹟或歷史建築修復再利用、活化的本意。

代理市長邱臣遠指出，議員的建議市府都會持續精進，古蹟與歷史建築修復再活化會碰到不少挑戰，關鍵在於如何在文化保存性與商業活動間取得平衡，這是市府要持續努力的，後續會逐一盤點找出各場館虧損的原因，研議改善方針。

劉康彥說，根據審計室報告，文化局轄管的藝文場館共有19處，其中，112年度以OT或BOT方式委外營運中的藝文場館計有五處，分別是李克承博士與辛志平校長故居、南大路警察宿舍、中央路新竹州警務部長宿舍、將軍村、鐵道藝術村等。

據111年度營運結果，僅李克承與辛志平故居有盈餘，其他都虧損，且金額介於154萬餘元至770萬餘元，歷史建築南大路警察宿舍實際營業收入，甚至未達預計收入的一成。

劉康彥指出，他擔心「再造歷史現場計畫」下的「新竹市日本海軍第六燃料廠」和「新竹市少年刑務所官舍群」日後會重蹈覆轍，盼文化局招商前一定要先想清楚市場與定位，找到最合適的業者。

劉康彥指出，活化古蹟或歷史建築確實不容易，但也不乏成功案例，不過竹市虧損的情況太嚴重，建議市府檢視共通性與個別性的經營困境，主動給予業者營運建議。

劉康彥強調，這些委外經營的藝文場館，文化局每年還編列超過2000萬元進行維護，都是市民納稅錢，若砸大錢整修、維管，最終卻淪為乏人問津的「蚊子館」，市府的文化政策必須要深刻檢討。

對此，文化局指出，有關委外營運中的藝文場館出現虧損狀況，後續將協助及督導履約廠商營運，並定期進行營運廠商財務狀況審查，及透過營運績效評估會議，提供營運品質建議，提升營運績效。

市府也將透過官方LINE帳號、文化局粉專等多元管道進行活動推廣，並針對策展論述分享及展出藝術家作品介紹等方式，加強宣傳各館主題活動。另外，各場館將爭取相關中央政府補助。

議員劉康彥今在議會總質詢指出，五處場館除李克承與辛志平故居有盈餘，其餘都虧損，且虧損金額最高達770萬餘元，古蹟活化再利用本就不易，但市府仍有責任要改善。記者王駿杰／翻攝
議員劉康彥今在議會總質詢指出，五處場館除李克承與辛志平故居有盈餘，其餘都虧損，且虧損金額最高達770萬餘元，古蹟活化再利用本就不易，但市府仍有責任要改善。記者王駿杰／翻攝
根據審計室報告，111年度營運結果，僅李克承與辛志平故居有盈餘，其他都虧損，且金額介於154萬餘元至770萬餘元，歷史建築南大路警察宿舍實際營業收入，甚至未達預計收入的一成。圖／市府提供
根據審計室報告，111年度營運結果，僅李克承與辛志平故居有盈餘，其他都虧損，且金額介於154萬餘元至770萬餘元，歷史建築南大路警察宿舍實際營業收入，甚至未達預計收入的一成。圖／市府提供

文化局 歷史建築

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