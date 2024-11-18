桃園龍潭首座旗艦共融公園12月19日啟用 機車停車格不夠

桃園市政府為提供龍潭全齡化運動休閒場域，在龍潭區龍潭運動公園的2000多坪面積，興建旗艦型共融式公園，最近完成驗收，市政府預定12月19日由市長張善政主持啟用，市議員徐玉樹今天表示，該公園臨公車轉運站、未來運動人口多，機車停車格不夠，市府盡速規畫避免交通亂象。

龍潭運動公園位於大昌路，鄰近龍潭商圈，被稱為龍潭的「中央公園」，面積約5公頃，園區分為軍事設施區、親水區、籃、網球場區及操場曲棍球場區5大區，東側臨龍潭交流道聯絡道、北側靠台3線（北龍路）、南側健行路貫穿公園，一旁北龍路有公車站及Youbike站，公園路有平面及立體停車場，運動人口、汽機車交通流量大。

市府工務局表示，為落實兒童友善環境及全齡化親子活動空間，市府在龍潭運動公園內占地約2200多坪空間、7斥資500萬元，打造兒童遊戲共融性的旗艦型共融式公園，最近完成驗收，納入軍事主題內涵，遊戲場域有小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、共融旋轉區、體能探索區及多元遊戲闖關設施，可供親子、身障朋友全齡運動，預定12月19日開幕啟用。

因應龍潭運動公園的旗艦型共融式公園即將啟用，市議員徐玉樹辦理會勘發現周邊機車停車格遠遠不夠，要求市府規畫增設機車停車格，他說，當地運動人口多、鄰近公車轉運站，平日機車停車格停滿，如今旗艦共融公園啟用，鄉親亂停車帶來交通亂象，市府應速規畫建置機車停車格，避免影響當地交通。