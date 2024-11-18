快訊

減少無照駕駛…交通部修法重罰 致死或重傷終身禁考照

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園龍潭首座旗艦共融公園12月19日啟用 機車停車格不夠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭運動公園旗艦型共融式公園，市議員徐玉樹（左五）會勘認為機車停車格不夠要求增設。圖／徐玉樹提供
龍潭運動公園旗艦型共融式公園，市議員徐玉樹（左五）會勘認為機車停車格不夠要求增設。圖／徐玉樹提供

桃園市政府為提供龍潭全齡化運動休閒場域，在龍潭區龍潭運動公園的2000多坪面積，興建旗艦型共融式公園，最近完成驗收，市政府預定12月19日由市長張善政主持啟用，市議員徐玉樹今天表示，該公園臨公車轉運站、未來運動人口多，機車停車格不夠，市府盡速規畫避免交通亂象。

龍潭運動公園位於大昌路，鄰近龍潭商圈，被稱為龍潭的「中央公園」，面積約5公頃，園區分為軍事設施區、親水區、籃、網球場區及操場曲棍球場區5大區，東側臨龍潭交流道聯絡道、北側靠台3線（北龍路）、南側健行路貫穿公園，一旁北龍路有公車站及Youbike站，公園路有平面及立體停車場，運動人口、汽機車交通流量大。

市府工務局表示，為落實兒童友善環境及全齡化親子活動空間，市府在龍潭運動公園內占地約2200多坪空間、7斥資500萬元，打造兒童遊戲共融性的旗艦型共融式公園，最近完成驗收，納入軍事主題內涵，遊戲場域有小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、共融旋轉區、體能探索區及多元遊戲闖關設施，可供親子、身障朋友全齡運動，預定12月19日開幕啟用。

因應龍潭運動公園的旗艦型共融式公園即將啟用，市議員徐玉樹辦理會勘發現周邊機車停車格遠遠不夠，要求市府規畫增設機車停車格，他說，當地運動人口多、鄰近公車轉運站，平日機車停車格停滿，如今旗艦共融公園啟用，鄉親亂停車帶來交通亂象，市府應速規畫建置機車停車格，避免影響當地交通。

市府體育局表示，龍潭運動公園交通便利，當地運動人口多，旗艦共融式公園啟用，園區休閒遊樂設施多，吸引家長帶小朋友、學生和老人運動休閒，機車停車格的確不夠，該局已委託龍潭區公所將現有網球場旁邊的體健區，規畫機車停車場，並找地重新規畫新的體健區，提供市民體健運動。

龍潭運動公園旗艦型共融式公園，預定12月19日由市長張善政主持啟用。記者曾增勳／攝影
龍潭運動公園旗艦型共融式公園，預定12月19日由市長張善政主持啟用。記者曾增勳／攝影
龍潭運動公園旗艦型共融式公園，納入軍事元素，預定12月19日由市長張善政主持啟用。記者曾增勳／攝影
龍潭運動公園旗艦型共融式公園，納入軍事元素，預定12月19日由市長張善政主持啟用。記者曾增勳／攝影
龍潭運動公園旗艦型共融式公園，預定12月19日由市長張善政主持啟用。圖／市政府提供
龍潭運動公園旗艦型共融式公園，預定12月19日由市長張善政主持啟用。圖／市政府提供

停車格 公車 運動

延伸閱讀

2027台灣燈會在苗栗 竹南運動公園基礎設施及經驗出線

桃園龍潭都市計畫內山坡地違規鋪水泥地 市府開罰並強拆

桃園明年總預算恐舉債158億 綠提改革分組、藍反對

義消出勤抓虎頭蜂被螫身亡 桃市府將採購急救針劑保命

相關新聞

竹市五委外營運藝文館僅一處有盈餘 議員盼市府輔導

新竹市文化局轄下有多個委外經營的藝文場館，但經營不善、長年虧損，民進黨新竹市議員劉康彥今在總質詢指出，據審計室最新統計，...

桃園龍潭首座旗艦共融公園12月19日啟用 機車停車格不夠

桃園市政府為提供龍潭全齡化運動休閒場域，在龍潭區龍潭運動公園的2000多坪面積，興建旗艦型共融式公園，最近完成驗收，市政...

農會系統幾乎全掌握 苗栗縣長鍾東錦連任有優勢

基層農會選舉被視為縣市長選舉的前哨戰，總幹事候聘登記今天起跑，苗栗縣17個鄉鎮市農會除了苗栗市、通霄鎮、大湖地區農會有變...

竹市心願卡活動起跑 676弱勢兒寫心願圓夢

為實現弱勢家庭孩童簡單又不凡的願望，新竹市府舉辦圓夢心願卡活動已邁入第10年，累計幫助超過4000名孩童圓夢，市府說，今...

2027台灣燈會在苗栗 竹南運動公園基礎設施及經驗出線

台灣燈會2027年在苗栗縣，將重回2011年台灣燈會的會場竹南運動公園辦理，主要考量是經驗及基礎設施，縣府也強調會做好相...

星期評論／桃煉廠遷廠轉型推動 別再狼來了

桃園市向來為工業大城，但伴隨環境汙染是居民揮之不去夢魘。遷廠喊了20多年未果的中油桃園煉油廠今年屢傳汙染、工安事故；市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。