農會系統幾乎全掌握 苗栗縣長鍾東錦連任有優勢

基層農會選舉被視為縣市長選舉的前哨戰，總幹事候聘登記今天起跑，苗栗縣17個鄉鎮市農會除了苗栗市、通霄鎮、大湖地區農會有變數，其餘幾成定局，縣長鍾東錦掌握農會系統，連任占優勢。

基層農會總幹事候聘登記今天起至11月22日，上午9點後龍鎮農會總幹事黃文恭由縣議會議長李文斌等人陪同，搶頭香完成登記，苗栗市農會總幹事謝錦明也由支持的農會理、監事陪同，9點8分完成登記，鍾東錦都到場致意。

政壇人士分析，農會選舉一向被視為縣長選舉的前哨戰，鍾東錦政壇初啼，從南庄鄉農會理事長起步，一向與農會系統交好，前年縣長選舉，17鄉鎮市農會唯一沒有表態支持鍾僅有公館鄉農會總幹事古雪雲。

他們說，無黨籍鍾東錦上任後，一直與國民黨關係密切，有藍營共主之勢，鍾直球對決的個性，勇於跟中央執政民進黨發聲，桃竹苗大矽谷計畫獲得核定，並重點推動，加上敬老禮金、營養午餐加碼等政見兌現，西瓜靠大邊效應發酵，農會系統幾乎全面占優勢。

公館鄉農會長期以來都是前縣長傅學鵬陣營的勢力，但古雪雲幾乎篤定不會登記候聘，支持鍾東錦陣營推公館鄉農會推廣部主任林幼詩，林幼詩是鍾東錦愛將苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫的太太，如果沒有重大變化，整合成功下屆公館鄉農會支持鍾。

此外，西湖鄉農會總幹事郭豐文明年初屆齡，下屆將有新局面，苗栗市、通霄鎮、大湖地區農會，現任的總幹事都可能面臨挑戰，不過，結果要等最總幹事候聘登記結束才能確定，地方持續協調中，但基本上最後出線是誰，鍾東錦都可以掌握。