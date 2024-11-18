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竹市心願卡活動起跑 676弱勢兒寫心願圓夢

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市圓夢心願卡活動起跑。圖／新竹市府提供
新竹市圓夢心願卡活動起跑。圖／新竹市府提供

為實現弱勢家庭孩童簡單又不凡的願望，新竹市府舉辦圓夢心願卡活動已邁入第10年，累計幫助超過4000名孩童圓夢，市府說，今年度活動再度攜手2間科技公司與8間百貨商家，讓676名弱勢兒童寫下心願卡，公布在特定外牆，由民眾與業者認購，在寒冬溫暖圓夢。

市府社會處表示，9歲的女童小雅（化名）在家中排行老么，與兄姊年紀相差甚大，很少有機會能一起玩玩具，家中玩具也少；小雅說，有次她偶然看見學校的輔導空間有許多玩具，由於很常喜歡家家酒與蓋房子遊戲，希望有一天能擁有自己的房間與屬於自己的房子。因此許下樂高積木願望，希望能自在的創建屬於自己的迷你世界。

生長在單親家庭的綺綺（化名）說，她現在升上國中二年級，課業也慢慢加重，母親希望她能考上好的高中，所以她努力去讀書，希望未來可考上公立高中，以此減輕家中負擔，她許願能有更多顏色的筆，可以在課堂上認真做筆記。

社會處指出，許多弱勢家庭孩子沒有禮物，也近乎遺忘沒有機會被實現的心願，市府持續辦理心願卡活動，透過竹市學校老師及社工事前的心願調查，協助孩童們寫下「想擁有一雙屬於自己的漂亮鞋子」、「許願藍色跟黑色的百樂擦擦筆」、「希望能得到一組色鉛筆和畫冊」等心中的願望。

社會處說，今年再度攜手瑞鼎科技股份有限公司、蔚華科技股份有限公司，及遠東SOGO百貨新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子、大魯閣湳雅廣場、大潤發湳雅店、新竹愛兒悅婦幼生活館等企業參與，公私協力助孩童圓夢，也邀請民眾一同響應，踴躍認購心願，讓愛與幸福傳遞至城市中各角落。

市府邀民眾一同響應「傳遞愛、送幸福」心願卡活動，踴躍認購心願，讓愛與幸福傳遞至城市中各角落。圖／新竹市府提供
市府邀民眾一同響應「傳遞愛、送幸福」心願卡活動，踴躍認購心願，讓愛與幸福傳遞至城市中各角落。圖／新竹市府提供
新竹市圓夢心願卡活動起跑。圖／新竹市府提供
新竹市圓夢心願卡活動起跑。圖／新竹市府提供

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