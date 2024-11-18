2027台灣燈會在苗栗 竹南運動公園基礎設施及經驗出線

台灣燈會2027年在苗栗縣，將重回2011年台灣燈會的會場竹南運動公園辦理，主要考量是經驗及基礎設施，縣府也強調會做好相關交通配套措施，避免百年燈會周邊交通打結的噩夢。

交通部觀光署最近公布，核定2027年台灣燈會由苗栗縣主辦，縣長鍾東錦表示，選址考量有竹南運動公園及高鐵苗栗站特定區，若選在高鐵區塊，建置基礎設施將是一大筆經費，尤其水電等各方面配置將所費不貲。

竹南運動公園則因有辦過2011年有舉辦百年燈會的經驗，加上附近有2、3塊重劃區，可向地主租借作為停車空間，到時竹南火車站停車場完工，縣府規畫接駁方便民眾前往， 減少交通衝擊，也希望藉由活動改善周遭道路平整等建設、設施，活動圓滿結束也將讓地方交通等各方面有所提升。

縣府文化觀光局指出，2027台灣燈會展期暫定2027年2月20日至3月7日，為期16天，規畫策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向，燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節民俗𪹚龍、攻炮城等知名節慶活動，打造「悠閒慢走」的燈會慶典。