日治時期最美樓房！桃園曹家洋樓脈絡成窗景注入新生命

桃園市龜山區曹家洋樓擁有百年歷史，是在地為數不多的珍貴建物，今年特別透過市府推動的「社區美學實施計畫」，由藝術家進駐拓印、翻模老洋樓的紋理，製成窗景展示。桃園市副市長蘇俊賓今出席活動參與共創，更將親手繪製的曹家洋樓卡片贈予桃園回龜山陣線，象徵市府對地方文化保存的重視與支持。

曹家洋樓為日治時期龜山地區最華美的閩洋混合日式3層樓房，建築立面精緻的雕花、勳章飾及柱體美輪美奐。曹家最初以經營煙草生意致富，為當時龜山地區極為有名的雜貨店，然而後因三七五減租、耕者有其田等政策走向沒落，是龜山地區擁有百年歷史的文史地標。2016年「桃園回龜山陣線」正式取得洋樓所有權人同意後正式進駐，大規模進行庭院及室內空間整理修繕工作，誕生「曹家洋樓文化基地」。

蘇俊賓回憶童年時期在楓樹村外婆家的快樂時光，提到自己在梯田間奔跑、溪流邊嬉戲的記憶，以及曹家洋樓周邊的國中生活點滴。他表示，這些珍貴回憶讓他對龜山有著與眾不同的情感，而此次參與計畫成果發表會，更讓他感受到地方居民對於文化保存的熱忱與努力。

他特別提到，從早期的「青年回龜山陣線」到如今的「桃園回龜山陣線」，在地居民展現的凝聚力與使命感令人感動。透過市府推動的「社區美學實施計畫」，藝術家進駐社區，以藝術創作與公共空間參與的方式，激發居民對家鄉的認同與情感連結，也為歷史建築與社區注入新生命。

蘇俊賓今親手將他為曹家洋樓手繪的卡片贈予回龜山陣線，藉此表達對地方文化保存的支持。他表示，期待透過藝術的介入帶動周遭居民更加認識在地，也加深對家鄉的情感。在地藝術家涂維政也帶領現場來賓一起拓印、翻模，將曹家洋樓的印記深深地刻劃在手中的藝術品，共同體驗社區共創的過程。