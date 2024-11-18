台電工作船擱淺藻礁區 桃園罰25萬

台電一艘拖船前天疑因纜繩斷裂，導致無動力工作平台船漂流至觀新藻礁保護區，擱淺1天才被拖離，環團憂藻礁遭破壞。桃園市環保局指出，該船未經許可駛入觀新藻礁海域，違反野生動保法開罰最高25萬元，並將邀專家會勘藻礁受損情形。

擱淺藻礁海域的無動力工作平台船，原為執行「大潭電廠進水口清淤工程」，前天凌晨4時從台北港出船，由一艘拖船預定拖航至大潭電廠進水灣施工，不料途中疑因纜繩斷裂，工作平台船往南漂，擱淺於新屋永興里觀海台的海域，該處也是觀新藻礁保護區。

該艘擱淺的工作平台船上無油料及人員，研判無油汙外洩汙染風險。台電及船東依計畫執行船體移除前置作業，昨早上11時30分，將擱淺工作平台船體拖至大潭電廠進水灣。

由於中油第三天然氣接收站（三接）工作船「東坪8號」2020年曾在大潭藻礁G1區擱淺，事後調查破壞藻礁0.58公頃，昨天則是台電出包，一艘無動力工作船漂流擱淺在觀新藻礁保護區。

「後續施工不容再疏失。」桃園海岸生態保育協會前理事長葉斯桂說，該艘無動力工作平台船擱淺後，一路從觀音漂流2、3公里至新屋永興里觀海台附近海岸，是在破壞藻礁生態，他直指台電拖船保護措施沒做好，市府應追究相關疏失責任。

葉斯桂認為，從該工作平台船漂流路徑來看，明顯影響藻礁保護區南區，某一區塊藻礁恐破壞不小，但因海域風浪大，加上昨下午潮汐退潮時間晚，無法到藻礁現場檢視判斷藻礁實際損壞面積，將等風浪較小，再會同環保局邀集專家學者現勘。

桃市環保局說，台電該工作平台船未經許可駛入觀新藻礁保護區海域，將依野生動物保育法開罰最高25萬；後續將邀集專家學者協助評估藻礁生態保護區受損情形，如有損傷藻礁，將請台電提出生態補償復育計畫。