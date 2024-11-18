補教師換跑道養烏魚白蝦 許豐立科技化養殖獲神農獎

新竹縣竹北市是北台灣最大烏魚養殖區，竹北水產養殖產銷班長許豐立曾是補習班老師，不捨家族魚塭無人承接，毅然回鄉接掌父業，他以益生菌結合智慧科技養殖烏魚及白蝦，致力推廣海洋生態教育，近日獲農業部全國十大神農暨模範農民肯定。

縣府農業處長傅琦媺說，竹北拔子窟烏魚養殖區正值採收季，烏魚子以九降風自然風乾，風味佳。但傳統烏魚養殖仰賴漁民經驗及人力操作，高勞力養殖期長，年輕人卻步。

許豐立曾在工研院服務，還當過補習班數理老師，因父親年事已高，決定回鄉從事養殖業。為克服漁村人口老化、勞力不足困境，他導入益生菌養殖及水質監測系統，提高養殖效率與管理準確性，還打造自有品牌「嘉豐水產」，增加烏魚附加價值。

專精純海水與生態養殖的許豐立，透過導入智慧監測建立數據資料庫，並輔導其他產銷班員建智能節能水車及智能電箱，降低生產成本及節約能源。

許豐立也積極帶領青年進入漁場實習體驗，配合縣府推動國中小營養午餐使用在地烏魚食材政策、協助辦理學童食漁教育體驗等。縣長楊文科肯定，除農業部頒5萬元獎金，縣府也加發5萬元鼓勵。