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疑下雨視線差 女騎士摔落航空城工地
桃園市大園區航空城持續整地開發，一名28歲女子前晚騎摩托車疑下雨視線差，竟騎車摔落中正東路東側一處工區約兩層樓高箱涵用地，腳骨折送醫。民代批工地管理有疏失，航空城工程處回應，該路為舊路，昨起在工區增設崗哨、加強警示。
市議員游吾和、大園區埔心里里長盧宜芳說，發生意外的航空城工區附近僅一戶住家，有路可以接埔心國小通往中正東路（原110縣道），該戶屋主28歲女兒前晚和另名朋友要外出，分騎兩輛機車走另一條路，但不知何故竟跟著工程車騎入工地，發現沒路時煞車不及，當場摔落下方箱涵用地。
另一朋友見狀停車趕緊察看，此時工程人員也發現有機車墜落，隨即撥119救援。消防局大園分隊到場，將意識清楚的女傷者送醫，女子右腿膝蓋、左腳趾骨折，經手術後仍待修養復原。
游吾和認為，工地管理有疏失，市府要追究相關責任。市府航空城工程處指出，事發地為航空城開發區中正東路東側、編號G17安置住宅北邊，現場為60公尺大道工程排水箱涵工區，前晚正進行灌漿作業，有事先公告，意外當下，為讓工程車進入，工區開啟管制拉門。
經了解，女騎士疑似以為該舊路還有通，又看見前方有工程車，誤判前方有路跟著車騎入工地，管制人員在前方指引，未料有騎士誤闖，已請統包商全力善後及加強工地管理與警示。
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