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星期評論／桃煉廠遷廠轉型推動 別再狼來了

聯合報／ 記者張裕珍

桃園市向來為工業大城，但伴隨環境汙染是居民揮之不去夢魘。遷廠喊了20多年未果的中油桃園煉油廠今年屢傳汙染、工安事故；市府近日高調「包公車」入廠稽查，洋洋灑灑羅列缺失開罰67萬元，只是治標不治本，鐵腕督促加速轉型、遷廠才是正辦。

中油煉油廠位處桃園、龜山與蘆竹3區交界，加上鄰近國1南崁交流道，正是桃園發展轉骨的精華區位，周邊人口不減反增至80萬人。經濟部與中油2003年曾簽訂遷廠協議，內容為若確定方案後10年內會遷廠，不過一晃20多年了，桃煉廠還是文風不動。

政府失信於民在先，加上廠區汙染、工安事故頻仍，近2年大小汙染陳情多達71件，今年還接連爆發土壤重金屬石油化合物超標、作業人員吸入洩漏硫化氫氣體險喪命、排油汙廢水、柏油真空塔火警等事故，居民擔心恐懼，深怕再一次迎來轟天巨響、烈焰濃煙的駭人場景，安居樂業有如奢求。

對付桃煉廠汙染「慣犯」，桃園市環保局近日大動作「包公車」總體檢，邀來多名專家入廠稽查，事後公布查出32項缺失，空汙、水汙與設備劣化都被逐一揪出，似展現公部門行政效率，但開罰67萬元實在「不痛不癢」，看在不少居民眼中更是麻木，稽查裁處再多，設施依舊嫌惡。

地方過去長年高呼桃煉廠遷廠，隨著2050淨零碳排目標定錨，如今企盼廠區轉型高科技聚落；經濟部長郭智輝今年9月首視察桃煉廠，也表態支持轉型；桃市府有了底氣，就應展現魄力，主動要求中央與中油訂定並加速轉型時程，執行進度公開透明由全民監督，莫讓政府再當放羊的孩子。

不可諱言，桃園煉油廠轉型或遷廠牽涉國家能源政策茲事體大，但公共安全議題也非同小可，桃煉廠將邁入半世紀，設備老化唯恐加劇汙染威脅。市長張善政面對SRF爭議據理力爭，也該將桃煉廠轉型遷廠視為重中之重，加重開罰金額、督促轉型遷廠、推動都市計畫等手段並進，否則再有重大工安事故，人民怒火也將燒向市府。

中油 桃園

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