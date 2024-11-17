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中原大學-高鐵桃園站不須再轉車 181公車12/2試辦上路
桃園市中壢區大學校院多，其中中原大學學生逾1.6萬人，旁邊有知名中原夜市人潮，卻無往返高鐵桃園站公車線，多位議員爭取設置公車路線，市府交通局今天表示，12月2日起試辦「181」中原大學－高鐵桃園站路線公車，平日行駛、例假日停駛，預計試營運3個月。
民眾陳情指出，目前桃園各大學均有往返高鐵桃園站公車路線，中央大學學生1.2萬多人、元智大學8700多人、開南大學4100多人及萬能科大7700 多人，4校已有往返高桃園站公車，唯獨中原大學沒有設置公車路線，且中原大學學生高於4校，唯一有中原夜市商圈觀光人潮，學生通勤及觀光客有交通需求，反而未設置往返高鐵站的公車欠合理。
目前從高鐵桃園站往返中原大學，要先從高鐵站搭車至中壢客運總站，車程約35分鐘，之後還要步行5分鐘再轉1班公車，車程約15分鐘，受限公車發車時間，往往花在等車及轉乘時間花費90至120分鐘，當天往返車程就要3至4小時，學生通勤不便，也降低外地觀光客造訪意願。
中原大學學生表示，中原大學前往中壢客運總站公車，都是從元智大學發車，經15站到中原大學，下課尖峰時段，到站公車滿滿人潮，僅少數學生可擠上車，通常要等好幾班公車才能搭上，候車時間幾乎是半小時起跳，周五或國定假日前一天，學生返鄉搭上車只能擠車門口，十分危險。
在中壢區多位議員協助爭取下，市府交通局表示，決定試辦181中原大學往返高鐵桃園站公車路線，採平日行駛、例假日停駛，首班車中原大學發車時間上午8時、末班車下午5時30分；高鐵桃園站發車時間上午8時40分、末班車下午6時20分，路線包括中原大學、萬能科技大學、大江購物中心等17站點，預計試辦3個月，未來視每車乘客是否達到平均25人次。
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