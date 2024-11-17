快訊

「乘客如雞蛋撞鐵罐」北市公車車禍1死15傷 醫曝上車2招自保

竹市後站夜市挺公益 助被害者家屬擺攤維持收入

中央社／ 新竹市17日電
犯罪被害人保護協會台灣新竹分會17日表示，感謝新竹市後站夜市現場提供公益攤位，讓馨生人可創立堅果品牌並銷售，幫助維持穩定收入、照顧家人。中央社
犯罪被害人保護協會台灣新竹分會17日表示，感謝新竹市後站夜市現場提供公益攤位，讓馨生人可創立堅果品牌並銷售，幫助維持穩定收入、照顧家人。中央社

新竹市府輔導後站夜市重啟營運至今約1年，犯罪被害人保護協會新竹分會今天說，感謝現場提供公益攤位，讓被害者家屬可創立堅果品牌並銷售，幫助維持收入，也照顧家人。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，此次協助馨生人在後站夜市成立攤位，並協助創造堅果品牌，更邀地方人士以購買力力挺，讓馨生人維持穩定收入，能照顧家人。

新竹後站夜市管理營運的展祐公司總經理溫國勝告訴中央社記者說，後站夜市位於新竹火車站後站停車場，去年在新竹市政府輔導後重啟，成為地方夜間逛街新去處，每週二、四晚間開設，吸引不少民眾前來。

溫國勝表示，在接管後站夜市後，也逐漸打出地方名氣，因他也是犯保新竹分會委員，了解被害家庭因家庭事故頓時失去經濟等狀況，透過免費提供夜市攤位空間，協助馨生人創造經濟收入。

溫國勝說，除公益攤位外，他也協助青年創業，如蔬果飲料業者施竣融的團隊，透過研發苦瓜結合檸檬，並用手工捶打後再與茉莉綠茶融合，味道獨特，更協助業者設計攤位擺設造型等，獲消費者青睞。

公益 夜市 新竹

延伸閱讀

竹市敬老愛心卡只能在6藥局消費 議員：應增誘因

薄瓜瓜婚宴菜色曝光 傳新竹柿餅、宜蘭米都將端上桌

傳馬英九成座上賓？薄瓜瓜婚宴在新竹The One南園 馬辦回應

竹縣焚化爐將啟用 竹市議員籲市府要拒燒竹縣垃圾

相關新聞

桃園9023A明早開始加開6班次 紓解後段站通勤台北人潮

桃園市桃園區搭國道客運往台北通勤族，在後段4、5個站尖峰時間常因客滿等不到車，立委萬美玲協調後，客運、監理單位決定明天起...

桃園台版普羅旺斯11月23日將登場 這樣走不塞車

2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周6開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民...

中原大學-高鐵桃園站不須再轉車 181公車12/2試辦上路

桃園市中壢區大學校院多，其中中原大學學生逾1.6萬人，旁邊有知名中原夜市人潮，卻無往返高鐵桃園站公車線，多位議員爭取設置...

耗資千萬！桃園宏福祠安座大典 被譽最美百年土地公廟

桃園市蘆竹區被譽為全台最美寺院「宏願大千世界」，其創辦人本藏師父近2年重建附近歷史超過百年的土地公廟，耗資上千萬完工並將...

寒冬送暖園遊會贈慰問品是電扇 苗栗家扶中心曝原因

苗栗家扶中心寒冬送暖園遊會第13年登場，今年評估一些受助家庭炎炎夏日全家擠在小電風扇前輪流吹，因此慰問品除了衛生紙、麵條...

桃園家扶上百攤義賣捐所得 他受扶脫貧攜子女義賣回饋

桃園市家扶中心今天上午舉辦寒冬送暖暨親子愛心園遊會，過去受扶自強家庭及企業、團體贊助、提供上百攤位義賣，所得全部捐贈家扶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。