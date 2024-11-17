桃園9023A明早開始加開6班次 紓解後段站通勤台北人潮
桃園市桃園區搭國道客運往台北通勤族，在後段4、5個站尖峰時間常因客滿等不到車，立委萬美玲協調後，客運、監理單位決定明天起（周一）上班尖峰時間加開6班次。
明天起9023A增開06：25、06：40、07：00、07：10、07：22及07：37計6班次，其中06：25、06:40班次於中正同德十一街口站發車，其餘4班次於中正藝文特區站發車，以分散發車方式紓解後段站大量乘車人潮。
桃園監理站表示，往北士林區的國道客運路線9023及支線9023A，在上班尖峰時段常有民眾反映，末端站位如中正藝文特區、同德十一街及尊爵飯店、經國路橋等站需久候且一位難求，監理站已協調客運業者明天起上午尖峰增加6班次疏運。
桃園監理站說明，9023、9023A平日共有175班，在上午尖峰時段約10分鐘就1班，但仍無法滿足中正藝文特區一帶通勤族需求，經中央與地方民意代表協調，配合近期運價調整及駕駛招募推動，再次請客運業者評估增加駕駛人力後，增開上述6個班次。
桃園監理站表示，由於桃園與台北為共同生活圈，TPASS月票推出後吸引許多民眾選擇通勤或改搭公共運輸，目前平均每日桃園往返台北通勤民眾約有4.5萬人次，上午尖峰9005、9023等往台北的國道客運幾乎班班客滿，時常接獲民眾反映需等候2至3班才能上車，其中又以9023較為嚴重。過去因業者駕駛人力短缺，實難增班疏運，近來隨著國道客運運價調整及大客車駕駛招募補助等政策，業者才能配合增班疏運。
桃園監理站強調，目前客運業的駕駛人力仍有短缺，營運上仍相當吃緊，尤其是9005、9023等運輸需求龐大的路線，這次9023A增班後，監理站會持續觀察民眾搭車情形，與業者滾動檢討班次及調度方式，並持續透過政策協助客運業者加強駕駛招募及改善營運環境，提供民眾穩定、便捷的公共運輸服務。
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