快訊

12強Live／搶4強門票關鍵一戰 郭俊麟扛先發對抗澳洲

北市公車追撞釀死傷…23歲女駕駛資歷不到1年 疑經驗不足「她也嚇到了」

男星被爆「一樓一鳳」買春 起因竟是惹怒小黃司機

聽新聞
0:00 / 0:00

耗資千萬！桃園宏福祠安座大典 被譽最美百年土地公廟

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
「宏福祠」以現代結合古代並富有禪意，今舉辦安座大典及啟用儀式，廟旁建置空間預計作為土地公文化館用地，未來將作為社區關懷據點。記者周嘉茹／攝影
「宏福祠」以現代結合古代並富有禪意，今舉辦安座大典及啟用儀式，廟旁建置空間預計作為土地公文化館用地，未來將作為社區關懷據點。記者周嘉茹／攝影

桃園市蘆竹區被譽為全台最美寺院「宏願大千世界」，其創辦人本藏師父近2年重建附近歷史超過百年的土地公廟，耗資上千萬完工並將其命名為「宏福祠」，建築以現代結合古代並富有禪意，今舉辦安座大典及啟用儀式，另廟旁建置空間預計作為土地公文化館用地，未來將作為社區關懷據點，農曆月初及月中提供餐食。

本藏師父表示，該土地公廟已有百年的歷史，是附近居民的信仰中心，雖多數佛家人認為不應協助建土地公廟，但此次重建不是為了個人和小眾而建，是本著尊重地方信仰文化、感念民眾對宏願大千世界的支持以及土地公的護佑，因此多年來一直構思著要為這座土地公廟重新整建。

宏福祠有蘆竹最美土地公廟之稱，建造過程困難重重，本藏師父說，從購地到重建都碰上了許多難題，期間擋土牆還一度倒塌，導致廟宇重建之路更加艱辛，原本預計1年的工期，因缺工問題而延長至2年。

宏福祠以平行線為設計，外觀全部以洗石子為主，風格素雅簡潔，天花板有擺放108盞光明燈，且由本藏師父親手繪畫金流，土地公神像則是經由本藏師父手稿設計後送至日本，由日本畫家重新彩繪而成。本藏師父提到，宏福祠以黑、金、紅色彩為主，且不提供金爐，呼籲民眾以誦經代替燒金紙，同時可倡導環保觀念。

改建後宏福祠由宏願大千世界成立管理委員會負責管理，代居民維護環境，宏福祠主委由前議員褚春來擔任，褚春來表示，一開始受到本藏師父的邀請時很抗拒，但因自己老家就在宏福祠附近，且該土地公廟自己從小拜到大，具有濃厚的情感，才會接下這個責任。

桃園市蘆竹區被譽為全台最美寺院「宏願大千世界」，其創辦人本藏師父重建歷史超過百年的土地公廟，耗資上千萬完工並將其命名為「宏福祠」。記者周嘉茹／攝影
桃園市蘆竹區被譽為全台最美寺院「宏願大千世界」，其創辦人本藏師父重建歷史超過百年的土地公廟，耗資上千萬完工並將其命名為「宏福祠」。記者周嘉茹／攝影

信仰 土地公

延伸閱讀

感念雙親因病離世 桃園倆姊妹捐贈救護車承載深切愛意

桃園家扶上百攤義賣捐所得 他受扶脫貧攜子女義賣回饋

桃園市定古蹟三元宮歡慶252周年 席開416桌創紀錄

桃園擴大抽驗辛香料2件檢出蘇丹紅 另1件薑黃粉賣全聯

相關新聞

桃園台版普羅旺斯11月23日將登場 這樣走不塞車

2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周6開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民...

桃園9023A明早開始加開6班次 紓解後段站通勤台北人潮

桃園市桃園區搭國道客運往台北通勤族，在後段4、5個站尖峰時間常因客滿等不到車，立委萬美玲協調後，客運、監理單位決定明天起...

耗資千萬！桃園宏福祠安座大典 被譽最美百年土地公廟

桃園市蘆竹區被譽為全台最美寺院「宏願大千世界」，其創辦人本藏師父近2年重建附近歷史超過百年的土地公廟，耗資上千萬完工並將...

寒冬送暖園遊會贈慰問品是電扇 苗栗家扶中心曝原因

苗栗家扶中心寒冬送暖園遊會第13年登場，今年評估一些受助家庭炎炎夏日全家擠在小電風扇前輪流吹，因此慰問品除了衛生紙、麵條...

桃園家扶上百攤義賣捐所得 他受扶脫貧攜子女義賣回饋

桃園市家扶中心今天上午舉辦寒冬送暖暨親子愛心園遊會，過去受扶自強家庭及企業、團體贊助、提供上百攤位義賣，所得全部捐贈家扶...

大溪水岸花卉農遊全台最高人氣 桃園副市長另推「荷仙菇」

桃園市大溪水岸花卉農遊昨天開幕，官方委託專業機構統計首日就吸引8萬人次入園賞花、美拍，也是全台當天觀光旅遊景點活動人數冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。