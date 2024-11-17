感念雙親因病離世 桃園倆姊妹捐贈救護車承載深切愛意
桃園市一對姊妹劉衍葶、劉曦文熱心公益，相當支持消防工作，近年雙親因病離世，深感生命的珍貴，為感念父母親的辛勞，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，今捐贈救護車給桃園市消防局三民消防分隊使用，希望替消防局增添救護車輛戰力。
劉家姊妹平日樂善好施，熱心參與各類公益活動。五年來，她們的父母相繼因病辭世，至親離去的深切悲痛，讓她們更加深刻地體會到生命的脆弱與珍貴。因此決定捐贈救護車給桃園市政府消防局，希望能為需要幫助的人，帶來希望與安慰。
捐贈者劉衍葶表示，這輛救護車承載著她們對父母的深切愛意與感激，也象徵著對生命的無限敬重。每當這輛救護車出勤時，能夠救助垂危的生命，讓人們感受到生命的重燃與希望的延續。
桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，深深感受到劉家姊妹的愛心與社會的溫暖。這份捐贈不僅能夠帶給需要的人即時幫助，更延續了她們父母的仁愛精神，使這份愛在世間長存。救護車不僅提升救護能量，也拋磚引玉，引發更多善心人士回饋鄉里。
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