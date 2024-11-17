寒冬送暖園遊會贈慰問品是電扇 苗栗家扶中心曝原因

苗栗家扶中心寒冬送暖園遊會第13年登場，今年評估一些受助家庭炎炎夏日全家擠在小電風扇前輪流吹，因此慰問品除了衛生紙、麵條、罐頭等民生物資外，每戶還有1台大電風扇清涼一「夏」。

苗栗家扶「逆境光芒 勇敢飛翔」寒冬送暖園遊會，今天在縣府廣場舉行，現場110攤，大批民眾響應，氣氛熱鬧滾滾，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人都到場，他們並一起打破象徵飢餓、貧窮、歧視及不平等的氣球。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，家扶中心截至上個月扶助931戶、1672名經濟弱勢孩童，今年集結社會大眾認同及愛心響應，園遊會順利招募攤商，也募集到受助家庭所需的衛生紙、麵條和罐頭等民生物資及電風扇。

值得一提是今年電風扇慰問品，家扶中心社工員發現台灣的夏天越來越熱，許多受助家庭空間狹小，不通風悶熱，又捨不得買電風扇，或是全家擠在小電風扇前輪流吹，感謝社會大眾的善舉認購電，讓愛轉動傳遞，也讓受助家庭感受到溫暖。

今天園遊會家扶中心才藝隊舞蹈、陶笛及樂團表演，另表揚扶幼有功：昇揚基金關懷協會、啓碁科技股份有限公司；連續10年和5年共襄盛舉的攤商：全家便利商店-竹南家扶店、梅真米食行、兒保義工隊、了凡居牛角撥筋；志工：溫媽媽愛家服務隊江秋燕、家扶之友會傅彩珍、竹南志工隊吳縣珍，及苑裡志工隊郭淑芬。