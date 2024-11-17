桃園家扶上百攤義賣捐所得 他受扶脫貧攜子女義賣回饋

桃園市家扶中心今天上午舉辦寒冬送暖暨親子愛心園遊會，過去受扶自強家庭及企業、團體贊助、提供上百攤位義賣，所得全部捐贈家扶， 經營披薩店老闆黃永澧從家扶捐款者變成受扶助者，但他不向命運低頭，在家扶協助創業自立，他攜子女一家漏夜自製150條生乳捲義賣，所得全部捐贈家扶、並說，「這是我做最有義意的事」。

桃園市家扶中心在平鎮區新勢公園舉辦寒冬送暖親子愛心園遊會，今年家扶募集1400台全新電鍋，守護3400名扶助孩子健康，現場招待扶助家庭和發放愛心電鍋、園遊券，許多團體、企業和自強家庭冒著細雨熱情參與，市府秘書長溫代欣代表表揚單親撫養4名子女的江俞諾等4戶自強家庭的堅毅精神，溫說，家扶幫助自強家庭、弱勢及兒少家庭貢獻很大，更感謝企業、團體長期贊助家扶照顧社會弱勢家庭。

其中本身罹患甲狀腺低下症的的江俞諾，單親獨自撫養3名子女，不捨弟弟的毒寶寶姪兒無人照顧決定扶養，還要照顧生病的父母，一人撐一個家壓力沈重，江俞諾說，她與丈夫離異後獨力撫養子女3人，因弟弟入獄留下毒寶寶兒，社會局聯繫下，心想不差一碗飯，她決定微薄之力讓侄兒在健全家庭成長，感謝家扶老師4、5年來幫忙，每月提供扶助金和申請獎學金，如今孩子很乖，也表達將來出社會將回饋社會，幫助弱勢家庭孩子。

經營「3個娃1個爸」披薩店的黃永澧，他帶領3名兒女從昨夜至今天凌晨，合力製作150條生乳捲，在園遊會義賣，所得全部捐給家扶基金，黃永澧說，他是單親隔代教養長大，深知弱勢家庭的苦，他拿的第一分薪水捐款家扶，因為婚姻受挫，單親獨力扶養3名子女，幸好家扶伸出援手，協助創業自立脫貧，「讓我感受這分愛」，如今孩子長大念大學高中，他帶子女做義賣，覺得很有意義，取之社會用於社會，是他要做的事，自己的故事，希望分享大家一起幫助家扶做公益。