大溪水岸花卉農遊全台最高人氣 桃園副市長另推「荷仙菇」

桃園市大溪水岸花卉農遊昨天開幕，官方委託專業機構統計首日就吸引8萬人次入園賞花、美拍，也是全台當天觀光旅遊景點活動人數冠軍，今天也是人潮不斷。

桃園市副市長蘇俊賓也參加大溪水岸花卉農遊開幕活動，並表示大溪花彩節場地在10年前因應農田休耕，種植綠肥，結果效果出奇的好，之後市府與在地里長們合作繼續推動舉辦花彩節，而且一年辦得比一年好，尤其今年種植面積達12公頃，參觀人數也有機會成為歷年之最。

蘇俊賓說，今年除了花卉種植面積增加，也首度在圖案上與樂天合作，呈現樂天桃猿圖騰，一同為桃園加油；他同時向大家推薦，全國只有桃園在這個季節有香菇脆餅、仙草，還有荷花花茶，簡稱「荷仙菇」，希望大家在欣賞美麗的花田之餘，也可以到在地的小農市集採購桃園的優質農特產品。他也跟知名主持人唐從聖在現場直播，推銷各項桃園好農產品。

農業局長陳冠義說，今年大溪水岸花卉農12公頃，農民創意花田競賽種植面積高達5公頃，有18組參賽作品，其中以農民邱維弘種植的「香蕉樂園」獲得首獎，農民陳進益種植的「水岸花卉農遊趣」拿下第2名，第3名為農民陳進富的「楓葉情」，由蘇俊賓頒贈獎牌。

農業局說明，今年花田間也有擺放吸睛的裝置藝術，最吸睛的主造景區以「花田約會」為概念，打造高度5米的巨型野餐籃，結合桃園的水蜜桃、哈密瓜等桃園農特產元素，讓民眾宛如闖進大人國，體驗成為「花田杯緣子」，拍攝出特別視角的美照。

活動還設置4座高台觀景台，讓遊客俯瞰整片花海的美麗圖騰，成為拍攝大溪花田的最佳視角，桃園農特產化身為活潑可愛的形象公仔，包括水蜜桃「桃寶」、好米「米寶」、黑毛豬「豬寶」及綠竹筍「筍寶」，讓遊客在花田中近距離感受桃園農業的豐富資源。

活動期間於國定古蹟李騰芳古宅外，設有好吃好買的小農市集，舞台每天皆有精彩展演，另於月眉休閒農業區遊客中心（大溪區月湖路92號）有街頭藝人表演，以及打卡換2025蛇馬龍舞月曆，小農於活動期間推出農事體驗DIY，包含蘭花盆組、金銀花手工餅乾、餵食雞鴨等活動等，豐富精彩的節目讓來訪的遊客不只賞花，還能體驗在地的好吃及好玩。