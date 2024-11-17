台電大潭電廠工作船擱淺破壞藻礁 市府開罰25萬元

桃園市台電一艘拖船昨天進入觀音大潭電廠進水灣途中，因拖船纜繩斷裂，導致拖運的無動力工作平台船漂流至新屋永興里瞭望台附近海岸擱淺，桃園海岸生態保育協會前理事長葉斯桂要求台電對該船破壞觀音藻礁究責，市政府環保局今天下午表示，該船未經許可駛入觀新藻礁依違反野生動保法規定開罰最高25萬元。

葉斯桂表示，該艘無動力工作平台船為台電拖運至大潭電廠進水灣的冷卻海水出入口，準備進行清淤工作，不料擱淺後，從觀音漂流2、3公里至永興永興里瞭望台附近海岸，漂流破壞藻礁區，今天中午前，台電拖船趁大潮時將該平台船拖離，損壞藻礁面積多少？要等退潮履勘，台電拖船保護措施沒做好，應追究相關疏失責任，後續施工不容再疏失。

市政府環保局表示，經查該艘工作平台船屬於無動力船，昨天凌晨4時自台北港，由一艘拖航拖至大潭電廠進水灣施工，不料拖航途中，因拖船纜繩斷裂，導致工作平台船在永安藻礁路濱海段海岸邊擱淺，該平台船上無油料及人員，研判無油汙外洩汙染風險。

台電及船東今天依計畫執行船體移除前置作業，今天上午11時30分，將擱淺工作平台船體順利拖離擱淺區，並拖至大潭電廠進水灣。