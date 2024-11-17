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桃園市定古蹟三元宮歡慶252周年 席開416桌創紀錄

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（中）、立委邱若華等人出席活動共襄盛舉。記者周嘉茹／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（中）、立委邱若華等人出席活動共襄盛舉。記者周嘉茹／攝影

桃園市八德區三元宮歷史悠久，日前已獲桃園市政府公告為市定古蹟，今舉辦252周年慶祝大會，並搭配文化局閩南藝術巡演活動，桃園市副市長蘇俊賓、立委邱若華等人出席，現場近5千名善信蒞臨，創下開席416桌平安餐的最高紀錄。蘇俊賓今特別代表市長張善政致贈「百年古蹟」匾額，不只賀慶八德三元宮252周年，也歡迎大家在參香之餘欣賞近在咫尺的八德三元宮多項百年文物

副市長蘇俊賓表示，上個月市府召開桃園市古蹟與歷史建物審議會，出席的18名知名專家學者，一致認同八德三元宮細心保留傳統建築與大師百年精品的努力，予以全票通過的肯定，也正式宣告八德三元宮成為桃園市最新的市定古蹟。他強調，八德三元宮成為市定古蹟之後，許多宮廟都向市府反映，其擁有珍貴的歷史文物希望獲得妥善保存，他非常樂見此現象，希望從八德三元宮開始，讓宮廟成為桃園一座座的博物館，重新喚起大家重視歷史文物。

桃園市議員、八德三元宮主任委員呂林小鳳也表示，八德三元宮從3年前開始爭取市定古蹟資格，目的是避免文物遭人蓄意或在後代不了解其價值的情況下破壞，感謝市長張善政、副市長蘇俊賓與市府團隊協助，也謝謝審查小組與專家們的肯定，讓後代有機會透過文物了解前人文化與歷史。今適逢252周年慶祝大會，市府特別致贈「百年古蹟」匾額，不只是對八德三元宮管委會的莫大肯定，更為八德三元宮的歷史再添一座重大里程碑。

桃園市八德區三元宮歷史悠久，日前正式成為桃園市最新市定古蹟，今舉辦252周年慶祝大會，並搭配文化局閩南藝術巡演活動。記者周嘉茹／攝影
桃園市八德區三元宮歷史悠久，日前正式成為桃園市最新市定古蹟，今舉辦252周年慶祝大會，並搭配文化局閩南藝術巡演活動。記者周嘉茹／攝影

古蹟 文物 桃園

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