桃園市定古蹟三元宮歡慶252周年 席開416桌創紀錄

桃園市八德區三元宮歷史悠久，日前已獲桃園市政府公告為市定古蹟，今舉辦252周年慶祝大會，並搭配文化局閩南藝術巡演活動，桃園市副市長蘇俊賓、立委邱若華等人出席，現場近5千名善信蒞臨，創下開席416桌平安餐的最高紀錄。蘇俊賓今特別代表市長張善政致贈「百年古蹟」匾額，不只賀慶八德三元宮252周年，也歡迎大家在參香之餘欣賞近在咫尺的八德三元宮多項百年文物。

副市長蘇俊賓表示，上個月市府召開桃園市古蹟與歷史建物審議會，出席的18名知名專家學者，一致認同八德三元宮細心保留傳統建築與大師百年精品的努力，予以全票通過的肯定，也正式宣告八德三元宮成為桃園市最新的市定古蹟。他強調，八德三元宮成為市定古蹟之後，許多宮廟都向市府反映，其擁有珍貴的歷史文物希望獲得妥善保存，他非常樂見此現象，希望從八德三元宮開始，讓宮廟成為桃園一座座的博物館，重新喚起大家重視歷史文物。