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桃園公車老舊電車占比低 交通局：明年購逾280輛電車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府交通局預估明年後年，可以協助公車業者添購280多輛電動公車。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府交通局預估明年後年，可以協助公車業者添購280多輛電動公車。記者鄭國樑／攝影

中央推動各縣市2030年前區間公車全面電動化目標，桃園市議員楊家俍指出，桃園有799輛公車，汽油引擎（油車）車齡12年該汰換的只達16%，而且老舊，民眾甚至拍到沒車墊的公車；另外，電車占比不到5%。交通局張新福表示明後年可以增購136、150輛電車，加速汰換。

楊家良表示，桃園市的公車不只鬧司機荒，車齡老舊也是問題，民眾就曾向他反映公車有一個位子沒椅墊，還有椅背、扶手老舊破損，顯示桃園的公車老態問題多。

張新福說明，過去疫情造成公車業者有3年虧損嚴重，無力更新車輛，目前有127輛公車服務滿12年，必須汰換，市府已經爭取到中央和市府空汙基金補助，明年計畫補助公車業者增購合計136輛電動公車，明年再添購150輛，逐年汰換油車，達成2030年公車全面用電車的目標。

至於目前公車有破損甚至沒椅墊的情形，交通局表示已經請業者全面追查，依規定公車上路前，司機要檢查車內外狀況回報站長，不該出現破損、沒椅墊的缺失，已經要求業者盡速查明和改善。

交通局說明，目前交通部與環境部補助公車汰換的都是換電動公車，以甲類大客車為例，每輛車補助金額由370萬元至680萬元不等，市府同樣編預算補助業者 ，明年編列預算1億8495萬元，每輛電動公車補助67.5萬元，與中央政府共同協助業者汰換為電動公車，估計補助款可達總價的八成。

公車 桃園 電動

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