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力壓台北火車站 苗栗火車站小而美奪金路獎第一名

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車站東站鏤雕的桐花（圖）、站房的客家花布裝飾，及東站廁所的天井採光，都讓評審驚艷，獲得今年「金路獎」台鐵站場環境類第一名。記者范榮達／攝影
苗栗火車站東站鏤雕的桐花（圖）、站房的客家花布裝飾，及東站廁所的天井採光，都讓評審驚艷，獲得今年「金路獎」台鐵站場環境類第一名。記者范榮達／攝影

交通部第25屆「金路獎」日前頒獎，國營台灣鐵路公司苗栗車站小而美，且深具客家特色，力壓台北車站，勇奪台鐵特、1等站組站場環境類第一名，站方大出意外，期待西站火車頭園區開放，景觀再升級。

金路獎有交通界奧斯卡獎之稱，11月15日頒獎，苗栗火車站在台鐵站場環境類獲第一名，台北火車站第二名，苗栗車站在資源、人力及規模等條件都相對缺乏，站方坦言出乎意料之外，不過，也是近年來苗栗車站努力獲得肯定，搭配開幕在即的火車頭園區，成為地方重要門戶。

站方分析，苗栗車站東站的外牆2022年10月間，強風吹落矽酸鈣板外牆，去年8月間裝回去鋁板外牆，鏤雕的桐花，加上原本站房的客家花布掛簾、包柱，散發在地客家特色，展現與台北火車站不同的風貌，此外，東站公廁天井自然採光，也讓評審眼睛一亮。

苗栗車站營運也大有進步，去年7月1日TPASS上路，比較去年上半年持用定期票旅客，平均每天733人次，下半年1921人次，成長高達162%，今年上半年度持續成長43.4%，達每天平均2755人次。

站方指出，台苗栗車站跨站站房2013年10月啟用，綠建築遭民眾抱怨的悶熱問題，站方動用大風扇改善，上、下樓不便問題，目前電扶梯施工中，站方提醒旅客因此動線有調整，請提早出門，以免錯過班次。

另，第25屆金路獎名單，苗栗縣政府也在縣市政府「路況養護」及「橋梁維護」分別獲非六都第2名，雙獲績優單位；公路局中區養護工程分局苗栗工務段提報台3線125至129公里、133至141公里，及台6線5至15公里，獲得金路獎路況養護類省道第三名。

苗栗火車站東站鏤雕的桐花、站房的客家花布裝飾，及東站廁所的天井採光（圖），都讓評審驚艷，獲得今年「金路獎」台鐵站場環境類第一名。記者范榮達／攝影
苗栗火車站東站鏤雕的桐花、站房的客家花布裝飾，及東站廁所的天井採光（圖），都讓評審驚艷，獲得今年「金路獎」台鐵站場環境類第一名。記者范榮達／攝影
苗栗火車站東站鏤雕的桐花、站房的客家花布裝飾（圖），及東站廁所的天井採光，都讓評審驚艷，獲得今年「金路獎」台鐵站場環境類第一名。記者范榮達／攝影
苗栗火車站東站鏤雕的桐花、站房的客家花布裝飾（圖），及東站廁所的天井採光，都讓評審驚艷，獲得今年「金路獎」台鐵站場環境類第一名。記者范榮達／攝影

客家花布 火車站

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