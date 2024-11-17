遠東巨城15米高巨型耶誕樹點燈 啟動連串公益活動

新竹遠東巨城購物中心昨晚舉行耶誕樹點燈儀式，15米高的耶誕樹結合璀璨繽紛煙花效果，銀白色的LED流蘇燈瀑布、搭配五彩光影美不勝收，在金色麋鹿的環繞陪伴，漫天燈海充滿溫暖聖誕氛圍，十分吸睛，屆時將成臉書打卡熱點。巨城指出，除了聖誕樹點燈，也陸續啟動各項連串公益活動，也為2024全台壓軸周年慶揭開序幕。

巨城指出，今年擴大舉辦「捐血癌篩腹超大活動」，昨在新竹市衛生局、扶輪社3501地區社員大力贊助與支持下，用3小時完成1427人癌篩檢驗，同時，巨城還舉辦「慈善領導力 x 時尚力」講座，由肝病防治學術基金會執行長粘曉菁及國立台灣科技大學資管系特聘教授盧希鵬共同主講。

巨城表示，開幕至今，巨城攜手各界舉辦逾3800場活動，超過280個單位受惠，其中，財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會，11月20日連續5天在巨城1樓創藝廳舉辦「馨生公益市集」，針對重傷害犯罪被害人照顧者實施關懷活動，巨城提供免費場地舉辦市集活動，希望馨生人揮別過去的傷痛，建立新的生活態度、風格、方向，一步步邁向嶄新的生活。