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竹東「音樂造鎮」修繕3兒童特色公園 明年第一季完工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鎮長郭遠彰表示，這次竹東鎮公園兒童遊具修繕工程主要內容包括二重親子公園、新正公園及文林公園。圖／竹東鎮公所提供
鎮長郭遠彰表示，這次竹東鎮公園兒童遊具修繕工程主要內容包括二重親子公園、新正公園及文林公園。圖／竹東鎮公所提供

新竹縣竹東鎮部分遊具因長期使用已出現老化與損壞，存在潛在安全隱患，竹東鎮長郭遠彰表示，這次竹東鎮公園兒童遊具修繕工程主要內容包括二重親子公園、新正公園及文林公園，總經費2819萬元，預計明年第一季完工，以「音樂造鎮」為主題，計畫將二重親子公園及新正公園重新打造為獨一無二的特色公園，以提供更多元的使用環境。

郭遠彰說明，公園陪伴小孩子成長，創造小朋友的歡樂跟回憶，鎮公所團隊施政十分重視，這次總經費2819萬元整，由中央補助1313萬元，地方配合1506萬元。工程特別考量不同年齡層居民的需求，包括適合兒童的遊樂設施、友善長者的運動器材，以及方便輪椅使用者的無障礙設計，期望打造適合全民共享的公共空間。

竹東鎮公所表示，15日舉辦「竹東鎮公園兒童遊具修繕工程第二期」開工典禮，標誌著竹東鎮推動友善遊憩環境的重要里程碑。

本次二期工程以「音樂造鎮」為主題，感謝地方社區與民意代表的支持與建議，這些意見為規畫提供了寶貴的方向，工程預計於2025年第一季度完工，完成後將進一步提升竹東鎮居民的生活品質，成為鄰近地區的休閒亮點。

工程特別考量不同年齡層居民的需求，期望打造適合全民共享的公共空間。圖／竹東鎮公所提供
工程特別考量不同年齡層居民的需求，期望打造適合全民共享的公共空間。圖／竹東鎮公所提供
這次以「音樂造鎮」為主題，計畫將二重親子公園及新正公園重新打造為獨一無二的特色公園，以提供更多元的使用環境。圖／竹東鎮公所提供
這次以「音樂造鎮」為主題，計畫將二重親子公園及新正公園重新打造為獨一無二的特色公園，以提供更多元的使用環境。圖／竹東鎮公所提供

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