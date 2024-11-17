竹東「音樂造鎮」修繕3兒童特色公園 明年第一季完工

新竹縣竹東鎮部分遊具因長期使用已出現老化與損壞，存在潛在安全隱患，竹東鎮長郭遠彰表示，這次竹東鎮公園兒童遊具修繕工程主要內容包括二重親子公園、新正公園及文林公園，總經費2819萬元，預計明年第一季完工，以「音樂造鎮」為主題，計畫將二重親子公園及新正公園重新打造為獨一無二的特色公園，以提供更多元的使用環境。

郭遠彰說明，公園陪伴小孩子成長，創造小朋友的歡樂跟回憶，鎮公所團隊施政十分重視，這次總經費2819萬元整，由中央補助1313萬元，地方配合1506萬元。工程特別考量不同年齡層居民的需求，包括適合兒童的遊樂設施、友善長者的運動器材，以及方便輪椅使用者的無障礙設計，期望打造適合全民共享的公共空間。

竹東鎮公所表示，15日舉辦「竹東鎮公園兒童遊具修繕工程第二期」開工典禮，標誌著竹東鎮推動友善遊憩環境的重要里程碑。