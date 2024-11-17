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補教師換跑道養白蝦烏魚 許豐立科技化養殖獲神農獎

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市水產養殖產銷班長許豐立（前右二）投入水產養殖業，並打造一番天地。圖／縣府提供
新竹縣竹北市水產養殖產銷班長許豐立（前右二）投入水產養殖業，並打造一番天地。圖／縣府提供

新竹縣竹北市水產養殖產銷班長許豐立以益生菌結合智慧科技養殖烏魚及白蝦，榮獲農業部第34屆全國十大神農暨模範農民。許豐立曾在工研院服務、擔任過補習班數理老師，因父親年事已高，加上視網膜病變，難以繼續從事養殖漁業，許不捨魚塭無人承接，毅然決定回鄉繼承父業。

新竹縣長楊文科表示，許豐立以科技方式，推動養殖漁業的「進化」，產品深受民眾肯定，獲獎實至名歸。許豐立榮獲全國模範農民實屬不易，除農業部頒發5萬元獎金外，縣府亦再加碼頒發5萬元獎金鼓勵，期望能持續創新漁業養殖新思維，減緩漁村人口老化的產業衝擊。

許豐立透過導入益生菌養殖及水質監測系統，克服漁村人口老化及勞力不足的困境，提高養殖效率與管理準確性，生產的烏魚子外觀、色澤、飽滿度皆為上品，白蝦更是鮮美Q彈，散發自然鮮甜。不僅如此，許豐立還一手打造自有品牌「嘉豐水產」，並致力於開發二級加工產品，例如頂級烏魚子醬、烏魚子XO醬、頂級烏金拌麵及烏魚益生菌香腸等，深獲喜愛。 

農業處長傅琦媺說明，竹北市拔子窟為北台灣最大、也是全台緯度最高的烏魚養殖區，烏魚子以「九降風」自然風乾，風味獨特，質冠全台，但傳統烏魚養殖仰賴漁民經驗判斷及人力操作，屬於高勞力、高技術、高風險的產業，且烏魚的養育期長，造成年輕人望而卻步。

然而許豐立專精純海水與生態養殖，並導入智慧監測建立數據資料庫，將經驗轉換為數據模型，減少人力管理的負擔且易於風險控制，也熱心輔導其他產銷班員建置智能節能水車及智能電箱，共同降低生產成本及節約能源。 

除此之外，許豐立也積極參與產學合作，帶領青年進入漁場實習體驗，創造青年就業機會，並配合縣政府推動新竹縣國中小營養午餐使用在地烏魚食材政策，並協助辦理學童食漁教育體驗，推廣海洋生態教育，堪為漁業模範。

許豐立不捨魚塭無人承接，毅然決定回鄉繼承父業。圖／縣府提供
許豐立不捨魚塭無人承接，毅然決定回鄉繼承父業。圖／縣府提供

新竹 烏魚子 農業部

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