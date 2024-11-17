竹市敬老愛心卡只能在6藥局消費 議員：應增誘因

新竹市政府今年10月中旬起宣布開放敬老卡、愛心卡可至藥局消費，但市議員鍾淑英在議會質詢時指出，竹市共有143間健保藥局，市府卻僅媒合到6家合作，認為應該要補助設備與經費，增加誘因鼓勵更多藥局加入；市府回應，將研議相關配套措施。

市府指出，新竹市敬老卡總發卡量約5萬3373 張，涵蓋率77%。愛心卡已發出8474張，涵蓋率達45%，整體點數使用率從2022年的8%提升至2023年的21%。敬老愛心卡從一開始搭市區公車、已擴增到可在國民運動中心、新竹市農會消費，台鐵與國道客運也能使用；今年10月起敬老愛心卡還可用於藥局消費。

鍾淑英說，全市共143間健保藥局，市府僅媒合6家合作，尤其從市區到關東橋，整條光復路竟然沒有1家藥局可以使用敬老愛心卡。

鍾淑英肯定市府提升市民福祉，但她說，東區人口多，參加敬老愛心卡合作的藥局卻少之又少；據了解，原因在於藥局要配合建置讀卡系統，額外支出要多花5萬元，讓不少藥局卻步，市府應提供誘因或更具體補助，協助藥局建置系統。

社會處說明，為推動敬老愛心卡擴大在藥局使用，市府自去年起與衛生局、藥師公會及各藥局多次進行討論，並調查合作意願，截至10月共有6家藥局參與試辦。