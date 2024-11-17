馬路加設人行道機車族怨行車空間壓縮 苗縣府澄清：僅用路肩

苗栗縣內多條市區道路最近增設人行道，引來機車族抱怨騎車空間因此被壓縮，甚至在竹南鎮山佳國小前，還發生機車撞上人行道邊緣事故，縣府澄清人行道僅使用路肩，原混合車道都沒有受影響，將加強宣導。

苗栗縣政府近來在苗栗市至公路、為公路加設人行道，機車族抱怨原本靠邊騎車就好，感覺空間很大，現在人行道加路邊停車格，機車與汽車爭道，有時還要閃路邊停車，或是路邊停車開門，稍一不慎容易釀意外。

無獨有偶，縣府爭取國土管理署補助，經費1643萬餘元，推動頭份市和平街中央路至信東路二段約620公尺、寬1.8公尺人行道工程，因此都遭到地方強烈反對，縣府決定取消工程。

縣府工務處指出，人行道都是利用原路肩設置，但部分機車族誤以為路肩是機車道，其實市區很多設計是汽機車混合車道，原則車道寬3.5公尺，小型車的寬度2.2至2.5公尺，機車並行沒有問題。

但一些機車族的習慣，錯誤騎在路邊線以外，違反交通安全規則，其實騎在混合車道才正確，此外，縣府針對至公路等道路設置人行道，又有停車格的道路，將不會畫路邊線，提供混合車道更大的空間。

另，竹南鎮公所在山佳國小、竹興國小新作學校周邊道路改善工程，其中，山佳國小前龍山路3段的人行道凸出前緣，日前機車撞上造成騎士受傷，鎮公所緊急加裝反光桿警示。

苗栗縣長鍾東錦特別以此案例，指出人本交通是現行交通政策的主軸，可是因為民眾用路習慣不同，原本熟悉的回家之路，卻潛藏危機，不僅是山佳國小周邊，既然施工了，相關的照明、標示，一定要清楚設置，加強宣導，滾動式調整，以防類似意外發生。