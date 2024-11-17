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竹縣首座鑽石級綠建築校舍落成
新竹縣政府因應區域發展與人口成長，斥資12.7億元打造竹北市嘉豐國小，昨天落成，成為竹縣第一所鑽石級綠建築學校；縣長楊文科感謝中央挹注經費，讓地方學子擁有優質校園環境，也期待興建中的文興國中與國小順利完工。
嘉豐國小校區占地約2.3公頃，工程經費由中央挹注4.1億元，地方自籌8.6億元。校舍規畫以簡約、務實為主軸，格局運用方圓對比，客家圓樓與桐花意象，並設有多個活動平台。另外，校園也規畫生態池並種植誘蝶植物，現在已有蜻蜓現蹤。
楊文科表示，嘉豐國小剛榮獲第25屆國家建築金獎，也獲得今年新竹縣優良公共工程「金竹獎」特優，感謝行政院前院長蘇貞昌、教育部前部長潘文忠2021年到地方關心並給予補助。
教育部國教署長彭富源指出，嘉豐國小從2021年開始興建，1年後就迅速招收第一屆新生，他在全台各地興建過許多校舍和硬體設施，嘉豐國小的興建速度名列前茅，未來會全力協助充實圖書館資源。
教育局長楊郡慈表示，嘉豐國小113學年度已全區啟用，嘉豐學區的4、5年級學生可就近就讀；校長田世崇表示，學校將以厚植學習、生活實踐、公民素養、全人發展為教育願景。
教育局表示，文興國中第一期校舍已經完工並招收第1屆學生，預計2026年2月全校完工，2027年改制完全中學。
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