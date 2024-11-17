客運多停八德轉運站 通勤族批耗時

桃園市府斥資1.1億元興建八德轉運站，不過民眾抱怨，轉運班次原本就有繞行市區，多一站增加通勤時間，建議調整站點與班次。交通局表示，轉運站2月啟用至今運量翻倍，顯有轉運需求，月底會增加試辦公車路線，擴大服務範圍。

八德轉運站今年2月啟用，目前有713、715、716、717等4條往返新北市永寧捷運站的國道客運，另有103、176、724等3條往返桃園、林口長庚醫院等地的市區公車路線，目前以國道客運使用率最高，但也引發民眾詬病。

桃園往返雙北的通勤族表示，713等路線的國道客運，原本就有繞行市區載客，轉運站啟用後多停靠一站，而且在轉運站停等時間較長，進出站還有號誌管制，單趟車程比以前多出10到15分鐘，若碰上尖峰時段得等更久。

議員朱珍瑤表示，不少搭車民眾都抱怨轉運站「很多餘」，上下班尖峰時段，大家都在趕時間，停靠此站實在浪費時間；民眾也反映客運離峰時段班次太少，將近1小時才發1班車，而且國道客運座位有限，不一定能上車，永寧捷運站旁無候車亭，得風吹日曬雨淋，建議調整行駛策略。

交通局長張新福表示，公車客運配合轉運站調整路線時，已預料有抱怨聲音，但啟用後運量顯示，轉運站能滿足更多需求這也是事實。

交通局表示，轉運站剛啟用時，每月上下車乘客約2萬名，9月搭乘人數已翻倍到5萬多人，顯示有設站必要；針對永寧捷運站候車環境問題，據市府了解，新北市政府已規畫在周邊蓋轉運站，預計明年2、3月完工。

另外，台鐵鳳鳴臨時站預計11月30日啟用，交通局已規畫226路試辦公車路線，將往返八德轉運站、鳳鳴車站，將在鳳鳴站啟用日同步上路，營運業者將視載客量，調整使用中型巴士或大型巴士。