桃園推出客家精品禮盒 限量展售桔醬客庄地瓜酒

天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售，桃園市副市長蘇俊賓今頒獎予入選「十大客家精品」的品牌，並揭曉「年度客家精品禮盒-醬好酒酒禮盒組」，內含獨具特色的客家桔醬及客庄地瓜酒。

蘇俊賓表示，客家文化基金會透過多個計畫，發掘每一個產品背後的故事，讓消費者能夠更了解客家文化的美好與獨特。這些故事不僅是產品的賣點，更是促進客家文化傳承與創新的重要途徑。也進一步提到，透過「百工百業、農產品及加工品」等多元行銷努力，結合專業設計師的創意與地方特色，天光雜貨店成功提升產品能見度，期望讓客家產品在民眾生活中逐漸成為日常選擇。

蘇說，今年透過客家事務局及客家文化基金會的行銷策略，天光雜貨店的商品銷售表現卓越，預計今年營業額將有機會突破400萬元。辦理天光雜貨店的目的，不單是市集銷售，更是透過結合在地的力量，將專業設計師的創意與地方文化的推廣相結合，讓客家文化透過產品得到更廣泛的認識與行銷。

蘇現場也頒獎予入選「十大客家精品」的品牌，並揭曉「年度客家精品禮盒-醬好酒酒禮盒組」，內含獨具特色的客家桔醬及客庄地瓜酒，以「醬香四溢、酒意悠長」為設計理念，象徵對生活的回味和致敬，現場提供限量優惠發售。