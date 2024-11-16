快訊

12強Live／4局上陳柏清挨源田壯亮陽春砲下場 中華0：3落後

「這些劣勢」影響…58歲拳王泰森扛8局賽事 醫師直呼奇蹟

東北季風、今年最強颱風萬宜 下周北台灣降雨又降溫探1字頭

桃園推出客家精品禮盒 限量展售桔醬客庄地瓜酒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影
天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影

天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售，桃園市副市長蘇俊賓今頒獎予入選「十大客家精品」的品牌，並揭曉「年度客家精品禮盒-醬好酒酒禮盒組」，內含獨具特色的客家桔醬及客庄地瓜酒。

蘇俊賓表示，客家文化基金會透過多個計畫，發掘每一個產品背後的故事，讓消費者能夠更了解客家文化的美好與獨特。這些故事不僅是產品的賣點，更是促進客家文化傳承與創新的重要途徑。也進一步提到，透過「百工百業、農產品及加工品」等多元行銷努力，結合專業設計師的創意與地方特色，天光雜貨店成功提升產品能見度，期望讓客家產品在民眾生活中逐漸成為日常選擇。

蘇說，今年透過客家事務局及客家文化基金會的行銷策略，天光雜貨店的商品銷售表現卓越，預計今年營業額將有機會突破400萬元。辦理天光雜貨店的目的，不單是市集銷售，更是透過結合在地的力量，將專業設計師的創意與地方文化的推廣相結合，讓客家文化透過產品得到更廣泛的認識與行銷。

蘇現場也頒獎予入選「十大客家精品」的品牌，並揭曉「年度客家精品禮盒-醬好酒酒禮盒組」，內含獨具特色的客家桔醬及客庄地瓜酒，以「醬香四溢、酒意悠長」為設計理念，象徵對生活的回味和致敬，現場提供限量優惠發售。

桃園市客家文化基金會執行長范姜泰基表示，今年透過多場品牌培力工作坊及市集活動，促進在地客庄品牌的成長，期望透過十大客家精品及精品禮盒的發表，讓更多人認識客家商品的獨特魅力。未來基金會將持續輔導在地客家產業品牌，協助其開拓市場，致力讓天光雜貨店成為桃園客家文化傳承與創新的代表。

天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影
天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影
天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影
天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影
天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影
天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售。記者翁唯真／攝影

品牌 客家文化 設計師

延伸閱讀

政院稱吸毒人口降 蘇俊賓不認同：2關鍵可能藏龐大黑數

桃園青年設計展87作品開展 蘇俊賓：激盪設計創作火花

桃園大圳百年慶 副市長蘇俊賓：成就各區特色農業

政院拍板中小微企業振興計畫 蘇俊賓：應挑重點補貼

相關新聞

桃園台版普羅旺斯11月23日將登場 這樣走不塞車

2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周6開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民...

苗縣享價值上萬元免費好康 B、C肝炎篩檢湧排隊人潮

苗栗縣政府衛生局團隊為加速根除C肝國病，今天結合肝病防治學術基金會、部立苗栗醫院及國際扶輪社在頭屋鄉文德宮辦理免費BC肝...

桃園推出客家精品禮盒 限量展售桔醬客庄地瓜酒

天光市集暨十大客家精品發表會今舉行，本次市集以「挺好的客家市集」為主題，現場共聚集超過40家品牌共同展售，桃園市副市長蘇...

桃園美國學校運動會 張善政：攜手營造國際化優質校園

桃園市長張善政今日前往蘆竹區，出席美國學校運動會開幕，並表示桃園是國門，也是正朝向國際化蛻變的城市，美國學校是桃園成為國...

桃園月底禁菸達2934處 衛生局：3手菸也易生亞硝胺致癌

桃園市衛生局今日上午在南昌森林運動公園舉辦「心不在菸 遠離菸害奇遇記」拒菸健走，傳遞預防、戒菸與菸品危害健康的知識，提醒...

桃園1.1億打造轉運站反拉長客運路線 通勤族批浪費時間

桃園市政府斥資1.1億元興建八德轉運站，提供城際運輸，但民眾抱怨轉運站班次原本就有繞行市區，多一站徒增通勤時間，議員建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。