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苗縣享價值上萬元免費好康 B、C肝炎篩檢湧排隊人潮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
活動現場提供等值上萬元的套裝篩檢服務，吸引大批民眾排隊接受篩檢。圖／苗栗縣政府
活動現場提供等值上萬元的套裝篩檢服務，吸引大批民眾排隊接受篩檢。圖／苗栗縣政府

苗栗縣政府衛生局團隊為加速根除C肝國病，今天結合肝病防治學術基金會、部立苗栗醫院及國際扶輪社在頭屋鄉文德宮辦理免費BC肝炎、肝癌篩檢及腹部超音波檢查；副縣長邱俐俐到場慰勞工作人員時，也提醒鄉親要定期健檢，遠離肝疾。

肝病防治舉行基金會戮力投入肝炎篩檢已30年，跑遍全國各鄉鎮市辦理近千場次篩檢活動，苗栗也是長期合作的縣市之一；今天活動提供525名30歲以上民眾免費B、C肝炎篩檢，另受理100個名額的腹部超音波檢查，讓鄉親做一次檢查達到多重保護的效益。

衛生局副局長莊素玲指出，民眾接受篩檢後的分析結合，如有異常數據，會安排進一步進行複檢，必要時由衛生局所協助轉介至醫療院所進行評估及治療，達到早期發現早期治療的效果。這項篩檢若全部自費檢查，費用預估上萬元以上，既省錢現場又有附加福利，因此一早就湧入大批民眾排隊接受篩檢。

邱俐俐感謝相關單位為守護苗栗鄉親的健康最給力，提供等值上萬元的套裝篩檢服務。她說，愛心無遠弗屆，這也是頭屋鄉親一大福利，更應在乎自己的健康，呼籲民眾定期健檢確保自身健康。

C肝 肝炎 衛生局

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