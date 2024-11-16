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桃園台版普羅旺斯11月23日將登場 這樣走不塞車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周六開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民眾。圖／楊梅警分局提供
2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周六開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民眾。圖／楊梅警分局提供

2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周6開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民眾，可將車輛停放至楊湖路2段718號遊客停車場，並配合市府規畫相關交通疏導管制勤務，請民眾多加留意配合。

楊梅警分局表示，往年仙草花節都帶來相當多人潮，今年也規畫許多活動及表演，為求活動順利圓滿，警方結合地方守望相助隊落實各項交通疏導管制與為民服務工作。

2024桃園仙草嘉年華將有紫色花海，號稱台版普羅旺斯，活動展區位於楊梅區楊湖路3段239號上湖派出所旁花田，自行開車前往的民眾可將車輛停放至楊湖路2段718號遊客停車場；離場時則由楊湖路2段往楊湖路3段方向直行，並右轉楊湖路2段916巷，沿楊湖路2段916巷直行接富豐3路1段，再繼續直行即可接台31線離去。

假日期間楊湖路3段（楊湖路2段916巷至民安路）、楊湖路3段248巷（楊湖路3段至展區北側產業道路）、楊湖路3段233巷（楊湖路3段至楊湖路3段233巷61弄）、楊湖路3段135巷（楊湖路3段至楊湖路3段233巷61弄）及展區北側產業道路（高鐵南路8段至楊湖路3段248巷）均採封閉管制，並管制大型車輛於楊湖路2段與泰圳路口改道行駛，於該路口左轉泰圳路再接上湖一路往台31線方向行駛。

為避免造成車輛堵塞，楊梅警分局於各路口均有編排警民力於現場指揮引導，並請大型車輛駕駛配合指揮改道行駛。

活動期間桃園市政府農業局已規劃接駁專車，由展區往返遊客停車場（假日行駛）、楊梅火車站（假日行駛）及富岡火車站（平、假日行駛），欲前往參觀的民眾可以多加利用。

2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周六開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民眾。圖／楊梅警分局提供
2024桃園仙草嘉年華今年11月23日周六開幕後將展開為期9天活動，楊梅警分局預計將有大量遊客湧入，提醒自行開車前往的民眾。圖／楊梅警分局提供

停車場 桃園 火車站

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