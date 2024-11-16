桃園美國學校運動會 張善政：攜手營造國際化優質校園

桃園市長張善政今日前往蘆竹區，出席美國學校運動會開幕，並表示桃園是國門，也是正朝向國際化蛻變的城市，美國學校是桃園成為國際化城市的推進動力之一，他很榮幸與美國學校學子、教職員及家長一同參與運動會盛事，祝福學子們在運動會場上與未來發展都有傑出的表現。

桃園美國學校董事長李麗生表示，桃園美國學校是小而美的外語學校，今日運動會期盼學子們能夠發揮團結合作的精神，爭取亮眼成績。校長薛富井說，學校支持全人教育，重視培養學生對健康及運動的觀念，透過運動會強化學生對於相互尊重與團結合作的理解，也期盼學生們在活動過程中收穫滿滿。

桃園美國學校是桃園市唯一的外僑學校，提供從國小到高中完全的美式教學課程。教育局長劉仲成、桃園美國學校家長會長蒲慎珍都出席運動會。