桃園月底禁菸達2934處 衛生局：3手菸也易生亞硝胺致癌

桃園市衛生局今日上午在南昌森林運動公園舉辦「心不在菸 遠離菸害奇遇記」拒菸健走，傳遞預防、戒菸與菸品危害健康的知識，提醒市民朋友遠離菸品危害因子。

活動由市府副秘書長、衛生局長賈蔚和議員陳美梅與近1500人健走運動，倡議拒菸、無菸環境理念。衛生局表示，桃園市目前有2891處經公告的禁菸場所，今年是守護兒少健康年，市府公告市立幼兒園門口及周邊人行道為全面禁止吸菸場所，11月30日生效，違規者最高可罰1萬元，屆時公告禁菸場所將達2934處。

衛生局指出，許多吸菸者認為菸害只有吸菸的當下，卻不知即使在室內通風處吸菸，二手菸會飄散到鄰居家，讓鄰居受到二手菸的危害，還有殘留在衣物上的「三手菸」也會對家人造成傷害。暴露在二手菸的環境除增加致癌風險，也會增加罹患冠狀動脈心臟病及罹病死亡的風險；三手菸是指菸熄滅後在環境中殘留的汙染染物，其中尼古丁有很強的表面粘附力，會與空氣中的亞硝酸、臭氧等化合物發生化學反應，產生如亞硝胺等致癌物，為免於二、三手菸害，呼籲吸菸者不要在家吸菸，讓家人及鄰居遠離二、三手菸危害。

衛生局也強調近期查獲電子煙添加依托咪酯等毒品，更嚴重威脅市民的身心健康，一定要「不嘗試、不購買、不推薦」避免觸法，衛生局持續與各單位執法並擴大稽查範圍，加強監控與打擊此類違法行為，以保障民眾健康。要知道無論是傳統紙菸或新興菸品對人體健康都有害，鼓勵尚未戒菸的民眾，可透過免費戒菸諮詢專線0800636363或至桃園市政府衛生局無菸網網站，查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構等資源協助戒菸，早日擺脫菸癮；如符合設籍桃園市且40歲以上具重度吸菸史者及其同住家人，市府提供公費（免費）肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可至衛生局肺癌篩檢預約平台（https://health.tycg.gov.tw/tyhpPublic/）申請，更多肺癌篩檢相關訊息，請至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。

今天的健走活動同時提供癌症篩檢、口腔保健及健康飲食衛教宣導，用闖關故事方式，使參與者留下深刻且富含教育意義的回憶。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康