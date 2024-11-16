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地方采風／思考轉型推廣米食文化 八德番薯節 今年辦最後一次

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導
八德番薯節已成地方年度盛事，但志工年紀漸長，體力無法負荷，今年辦完將畫休止符。圖／黃慶玉提供
八德番薯節已成地方年度盛事，但志工年紀漸長，體力無法負荷，今年辦完將畫休止符。圖／黃慶玉提供

桃園市八德區白鷺里自2014年起，每年12月第一個周日在元聖宮廟舉辦「八德番薯節」，2、3千斤的地瓜經志工巧手變成一道道特色小吃，免費供民眾品嘗，成為地方盛事。不過，志工年齡漸長，體力不堪負荷又無人投入，今年辦完將畫上休止符。

成就番薯節的推手是連任四屆白鷺里長的黃慶玉，他為推廣在地特色農產，趁著養生風氣興起，每年8月都趁稻作收成、農地閒置之際，租借農地並號召志工栽種無毒番薯，等到11、12月收成後，再辦活動與里民分享成果。

「八德番薯節」供應小吃種類眾多，經由志工媽媽的巧手，從毫不起眼小地瓜，搖身一變成炸薯條、地瓜餅和地瓜饅頭，樸實美味讓人一吃就停不下來，往往剛出鍋就被索取一空，而現場販售的地瓜、地瓜圓和無毒蔬菜也比市售便宜，也是家庭主婦瘋搶商品，活動還沒結束就被搶購一空。

不過，八德番薯節將畫下休止符。黃慶玉表示，不是不想辦，而是大家的體力無法負荷了，上百名志工都是60至80餘歲的長者，每天清晨要早起下田除草施肥，還要煩惱颱風、缺水的問題，勞心勞力種出地瓜，還要削皮切塊加工，體力難以負荷，有思考轉型推廣米食文化，也希望大家把握機會，參加最後一次八德番薯節。

家庭主婦 小吃 農地

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