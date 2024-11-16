竹市新建廚餘堆肥廠 明年8月啟用

廚餘禁止養豬後，去化管道受限，新竹市現有廚餘處理廠，但欠缺堆肥空間，只有半套製程，無法請領農業部的肥料登記證。竹市府爭取補助，投入2579萬元新建微生物發酵廚餘堆肥廠，預計明年8月啟用，每月可處理300公噸廚餘，3周即可熟成為堆肥，加速去化處理。

新竹市每天產出30噸家戶廚餘，其中20噸由畜牧業者回收再利用，10噸由清潔隊回收至廚餘廠脫水，製成有機介質，不過廠內空間僅有430平方公尺，沒有發酵腐熟的空間，「半套」堆肥無法取得肥料證，半成品除送人，只能送到外縣市去化。

環保局長江盛任說，市府向中央申請補助2100萬元，市府出資479萬元，新建廚餘堆肥處理廠，前天動土，廠區有發酵區、包裝區和倉儲區，可申請農業部雜項堆肥品項的肥料登記證，未來每月可處理300公噸廚餘，製成30公噸的廚餘堆肥。

江盛任指出，這座廚餘廠利用微生物快速發酵，採「好氧發酵」方式，1天即可轉化成有機介質，經2到3周腐熟製程後，即可變成廚餘堆肥，可用於花木植栽及農業用途。

新竹市議員陳慶齡指出，廚餘給人惡臭髒亂印象，都是用來餵豬，後來養豬廠不再使用廚餘，導致廚餘去化成為問題，新建廚餘廠後，封閉的廠房發酵堆肥降低臭味，肥料可嘉惠農友，未來認證銷售，可有效處理廚餘問題。

環保局表示，新廠會設販售窗口，製成的廚餘堆肥可以對外販售；從2020年5月起，生熟廚餘都可交給清潔隊回收，無混入一般垃圾丟棄，將用於廚餘堆肥；新竹人口逐漸增加，廚餘量也增加，新廠可加速廚餘去化。