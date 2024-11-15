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桃園八德白鷺里蕃薯節今年過後成絕響 期待轉型新風貌

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園「八德蕃薯節」自2014年開始舉辦，近年成為八德區品牌，成就蕃薯節的幕後推手是連任四屆白鷺里長黃慶玉（左），歡迎民眾今年12月1日周日到八德元聖宮參加最後一年的蕃薯節活動。圖／白鷺里長黃慶玉提供
桃園「八德蕃薯節」自2014年開始舉辦，近年成為八德區品牌，成就蕃薯節的幕後推手是連任四屆白鷺里長黃慶玉（左），歡迎民眾今年12月1日周日到八德元聖宮參加最後一年的蕃薯節活動。圖／白鷺里長黃慶玉提供

桃園市八德區白鷺里近年成為台灣農村文化復興一顆亮點，當地自2014年起，每年12月初首個周日在元聖宮廟埕舉辦的蕃薯節，是遊客年年必訪的地方文化慶典，不僅活絡當地經濟與社區發展，也是推廣在地特色農產及社區凝聚力的重要平台，做出口碑的「八德蕃薯節」於今年活動過後將功成身退，期待明年創新的古早味成為八德新品牌。

成就蕃薯節的幕後推手是連任四屆白鷺里長黃慶玉，2010年首度參選里長就打敗老里長的他，歷經地方大小事務的里長初體驗，2014年二度連任後，隨即著手推廣在地特色農產，隨著養生風氣逐漸興起，每年8月租用農閒田地，號召志工一起動手種無毒有機蕃薯，並在11月底12月初收成後，與里民共同分享辛勤耕種的成果。

經由志工媽媽的巧手，從毫不起眼小地瓜，變身成地瓜圓、養生地瓜饅頭、地瓜餅、地瓜甜湯等製品，美味的程度讓人一吃停不了，由於反應熱烈，活動從里內擴及全桃，吸引民眾趁著蕃薯節到場搶購，也讓八德人不再羨慕大溪有豆干節、復興水蜜桃節、楊梅仙草節、觀音南瓜節、中壢米干節了。

「不是不想辦而是大家的體力無法負荷了」黃慶玉說，上百名志工都是60至80餘歲，種植期間每天清晨得起早到地瓜田除草、灑有機肥料，連老天下不下雨都擔心，收成後得繼續為節慶活動的地瓜製品準備，志工媽媽們齊聚分工將2500至3000公斤重的地瓜刨皮洗淨，或切成條狀塗上粉漿熱鍋油炸，或煮熟磨成地瓜泥和粉製成地瓜圓、地瓜餅，真的很費工，於是有了轉型新想法，也歡迎大家12月1日到白鷺里參加最後一次的八德蕃薯節活動。

除了忙著削蕃薯皮，還得切成條狀，志工媽媽將去皮的地瓜炸成薯條、做成地瓜圓、養生地瓜饅頭等美食。圖／白鷺里長黃慶玉提供
除了忙著削蕃薯皮，還得切成條狀，志工媽媽將去皮的地瓜炸成薯條、做成地瓜圓、養生地瓜饅頭等美食。圖／白鷺里長黃慶玉提供
八德蕃薯節活動除了有炸薯條、地瓜餅、地瓜饅頭外，還有地瓜甜湯或地瓜薑湯。圖／白鷺里長黃慶玉提供
八德蕃薯節活動除了有炸薯條、地瓜餅、地瓜饅頭外，還有地瓜甜湯或地瓜薑湯。圖／白鷺里長黃慶玉提供
這群志工媽媽將煮熟的地瓜和地瓜粉揉成團，再分成小小塊，就成了白鷺里相當知名的伴手禮地瓜圓。圖／白鷺里長黃慶玉提供
這群志工媽媽將煮熟的地瓜和地瓜粉揉成團，再分成小小塊，就成了白鷺里相當知名的伴手禮地瓜圓。圖／白鷺里長黃慶玉提供
八德蕃薯節活動的籌備會相當缺人手，連八德區長蔡豊展（右2）也抽空來幫忙將去皮的地瓜切成條狀或塊狀。圖／白鷺里長黃慶玉提供
八德蕃薯節活動的籌備會相當缺人手，連八德區長蔡豊展（右2）也抽空來幫忙將去皮的地瓜切成條狀或塊狀。圖／白鷺里長黃慶玉提供
桃園「八德蕃薯節」自2014年開始舉辦，成為八德區的品牌，但因志工老邁再也做不來，因此今年的蕃薯節將是最後一年舉行，數10名年長志工圍在一塊忙著削蕃薯的畫面將成絕響。圖／白鷺里長黃慶玉提供
桃園「八德蕃薯節」自2014年開始舉辦，成為八德區的品牌，但因志工老邁再也做不來，因此今年的蕃薯節將是最後一年舉行，數10名年長志工圍在一塊忙著削蕃薯的畫面將成絕響。圖／白鷺里長黃慶玉提供

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