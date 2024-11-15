桃園八德白鷺里蕃薯節今年過後成絕響 期待轉型新風貌

桃園市八德區白鷺里近年成為台灣農村文化復興一顆亮點，當地自2014年起，每年12月初首個周日在元聖宮廟埕舉辦的蕃薯節，是遊客年年必訪的地方文化慶典，不僅活絡當地經濟與社區發展，也是推廣在地特色農產及社區凝聚力的重要平台，做出口碑的「八德蕃薯節」於今年活動過後將功成身退，期待明年創新的古早味成為八德新品牌。

成就蕃薯節的幕後推手是連任四屆白鷺里長黃慶玉，2010年首度參選里長就打敗老里長的他，歷經地方大小事務的里長初體驗，2014年二度連任後，隨即著手推廣在地特色農產，隨著養生風氣逐漸興起，每年8月租用農閒田地，號召志工一起動手種無毒有機蕃薯，並在11月底12月初收成後，與里民共同分享辛勤耕種的成果。

經由志工媽媽的巧手，從毫不起眼小地瓜，變身成地瓜圓、養生地瓜饅頭、地瓜餅、地瓜甜湯等製品，美味的程度讓人一吃停不了，由於反應熱烈，活動從里內擴及全桃，吸引民眾趁著蕃薯節到場搶購，也讓八德人不再羨慕大溪有豆干節、復興水蜜桃節、楊梅仙草節、觀音南瓜節、中壢米干節了。